تراجع النتائج والغضب الجماهيري تدفع إدارة الزمالك للاستغناء عن بيسيرو.. اتجاه لتعيين مدير فني مصري بشكل مؤقت.. 4 مرشحين لقيادة الفريق أبرزهم بسيوني

تسود داخل أروقة نادي الزمالك حالة من الترقب والتوتر، بعد اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد عقب مباراة البنك الأهلي، وهو الاجتماع الذي لا يزال ممتدًا حتى اليوم، وسط تطورات متسارعة قد تضع حدا لمسيرة المدير الفني البرتغالي بيسيرو مع القلعة البيضاء.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك، في تصريحات خاصة، أن الاتجاه الأقرب داخل مجلس إدارة النادي هو الاستغناء عن بيسيرو، نظرًا لتراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، وفقدان الأمل في المنافسة على أي بطولة هذا الموسم، بالإضافة إلى تصاعد غضب الجماهير التي طالبت برحيله.

ووفقًا للمصدر، فإن إدارة الزمالك تميل إلى تعيين مدير فني مصري بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يتم فتح ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد خلال فترة التوقف الصيفي استعدادًا للموسم الجديد، مع إعادة تقييم شامل للجهاز الفني والإداري.

من هم المرشحون لقيادة الزمالك مؤقتًا؟

مجلس الزمالك بدأ بالفعل في دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين مصريين لقيادة الفريق بشكل مؤقت، حيث تم طرح أربعة أسماء بارزة خلال المناقشات الجارية، وهم:

• عبد الحميد بسيوني: المدير الفني السابق لطلائع الجيش، وصاحب خبرة كبيرة في التعامل مع فرق تلعب تحت ضغوط جماهيرية، وسبق له تحقيق نتائج إيجابية أمام فرق كبيرة.

• مؤمن سليمان: مدرب الزمالك الأسبق، والذي قاد الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016، ويُعرف بأسلوبه الهجومي والحماسي، كما أنه يحظى بدعم من بعض أعضاء المجلس الذين يرون فيه خيارًا مناسبًا للمرحلة الحالية.

• أيمن الرمادي: مدرب مصري مقيم في الإمارات، ويمتلك تجربة ناجحة مع نادي عجمان الإماراتي، ويتميز بأسلوبه التكتيكي المنظم، إلا أن غيابه الطويل عن الكرة المصرية قد يكون نقطة سلبية في حساباته.

• طارق مصطفى: المدرب العام السابق لمنتخب مصر، وسبق له العمل في أندية مغربية مثل الدفاع الحسني الجديدي، ويُنظر إليه كمدرب لديه شخصية قوية وخبرة أفريقية مفيدة للفريق.

التوقيت الحرج وقرارات مرتقبة

ويواجه مجلس إدارة الزمالك تحديًا كبيرًا في توقيت القرار، حيث إن استمرار بيسيرو أصبح أمرًا مرفوضًا جماهيريًا، بينما اختيار مدرب مؤقت يجب أن يكون دقيقًا لتجنب استمرار النتائج السلبية، خاصة في ظل تبقي مباريات هامة في الدوري ونهائي كأس مصر.

الجدير بالذكر أن بيسيرو تولى تدريب الزمالك خلفا لجروس، إلا أن الأداء والنتائج لم تشفع له لدى الجماهير ولا لدى عدد من أعضاء مجلس الإدارة، الذين يرون أن المدرب لم ينجح في تقديم أي بصمة واضحة على أداء الفريق.

ومن المنتظر أن يُعلن نادي الزمالك عن قراره الرسمي خلال الساعات القادمة، في بيان مرتقب سيحسم مصير الجهاز الفني بالكامل، ويكشف عن اسم المدير الفني الجديد المنتظر أن يقود الفارس الأبيض خلال المرحلة المقبلة.

وفي ظل هذه المعطيات، تترقب جماهير الزمالك القرار النهائي، وسط آمال بأن يكون القادم أفضل، وأن يستعيد الفريق توازنه واستقراره المفقود منذ فترة طويلة.

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