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رياضة

بعد تراجع الأداء، اتجاه داخل الزمالك للاستغناء عن بيسيرو وتعيين مدرب مصري مؤقت

بيسيرو، فيتو
بيسيرو، فيتو

 كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الاتجاه الأقرب داخل مجلس الإدارة هو الاستغناء عن المدير الفني البرتغالي بيسيرو، بعد توالي النتائج السلبية.

وبحسب المصدر، فإن إدارة النادي تميل في الوقت الحالي إلى تعيين مدير فني مصري بشكل مؤقت لقيادة الفريق فيما تبقى من الموسم، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد خلال فترة الإعداد للموسم المقبل.

 

4 أسماء مرشحة لقيادة الفريق الأبيض

 وأشار المصدر إلى أن هناك أربعة أسماء مطروحة بقوة على طاولة المناقشات داخل مجلس الإدارة، وهم:

عبد الحميد بسيوني – المدرب السابق لطلائع الجيش، ويملك خبرة في إدارة المباريات تحت الضغط.

مؤمن سليمان – المدير الفني الأسبق للزمالك وصاحب مشوار مميز مع الفريق في دوري أبطال إفريقيا 2016.

أيمن الرمادي – المدرب المصري المقيم في الإمارات وصاحب تجربة ناجحة في الدوري الإماراتي.

طارق مصطفى – المدرب العام السابق لمنتخب مصر وصاحب خبرة إفريقية كبيرة والمدير الفني الحالي للبنك الاهلي.

ومن المنتظر أن يُحسم القرار بشكل رسمي خلال الساعات القادمة، مع الإعلان عن الجهاز الفني الجديد لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

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