كرة السلة، الاتحاد السكندري يهزم الزمالك ويصل لنهائي كأس مصر

كرة السلة، تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، لنهائي بطولة كأس مصر رجال للموسم الحالي 2024/2025.

ووصل الاتحاد السكندري لنهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (97-88)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وقاد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، طاقم تحكيم أجنبي، حيث أسند الاتحاد مهمة إدارة اللقاء لكل من: الإسباني أنطونيو كوندي، والكرواتي مارتين فوليتش، والليتواني أمبر ماسيوليس.

يذكر أنه في مباريات الدور النهائي، يتقابل الأهلي مع الاتحاد السكندري، يوم الخميس المقبل الموافق 8 مايو الجاري، على أن يسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، بين سبورتنج والزمالك.

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