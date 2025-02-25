الثلاثاء 25 فبراير 2025
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حوادث

الموبايل بـ 500 جنيه، اعترافات ربة منزل تخصصت في النشل بالمطرية

حبس
حبس

أدلت ربة منزل تخصصت في سرقة متعلقات المواطنين بمنطقة المطرية باعترافات تفصيلية أمام نيابة المطرية

وقالت المتهمة إنها تسرق السيدات والرجال داخل عربات المترو ووسائل النقل والمواصلات بالمنطقة خاصة الأتوبيسات.

وأكدت المتهمة أنها نجحت في سرقة 4 سيدات و10 رجال  بأسلوب المغافلة وكانت المسروقات عبارة عن هواتف محمول ومحافظ عثرت بداخلها على مبلغ مالي بإجمالي ألفين جنيه.

وأشارت إلى أنها باعت الهواتف المحمولة التي سرقتها وعددها 7 إلى عميلها سيئ النية مقابل 500 جنيه للهاتف الواحد.

كانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بضبط (ربة منزل"لها معلومات جنائية) تخصص نشاطها الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتها ( 7 هاتف محمول - مبلغ مالي – 12 حافظة نقود).


وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي وأن المضبوطات بحوزتها من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما اعترفت بتصرفها في بعض المسروقات المستولى عليها لدى عميل سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) تم ضبطه وبحوزته ( 6 هواتف محمولة مجهولين المصدر).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المطرية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة المطرية

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