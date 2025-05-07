تعرف على نسبة العمولة في الحوالات داخل بنك القاهرة

كشف بنك القاهرة عن نسبة استقطاع العمولة في الحوالات الواردة بالعملة الأجنبية من شركات الصرافة بالخارج والتي يتم صرفها للمستفيد نقدًا.

وقال بنك القاهرة إن النسبة المستقطعة بشباك الفرع تتم طبقًا للاتفاقيات المبرمة مع شركات الصرافة حيث يتم استقطاع العمولة عن طريق إدارة الحوالات المركزية آليا.



وبالنسبة في الحوالات الواردة بالجنيه المصري من المراسلين أو شركات الصرافة بالخارج ويتم دفعها للمستفيد بالجنيه المصري نقدًا بشباك الفرع فهي تتم طبقا للاتفاقيات المبرمة مع شركات الصرافة حيث يتم استقطاع العمولة ان وجدت عن طريق إدارة الحوالات المركزية آليًّا.



كما أن إضافة التحويلات الواردة لحسابات العملاء طرف البنك بالعملة الأجنبية بالسويفت 5 دولارات أمريكية أو ما يعادلها بالعملات الأخرى عن كل حوالة واردة سويفت ومصاريف المراسل الخارجي إن وجدت وتستقطع من مبلغ التحويل والتحويلات الواردة باستخدام الشبكة المحلية (ACH) كطلب العميل بالدولار الأمريكي 5 دولارات أمريكية والتحويلات الواردة باستخدام الشبكة المحلية (ACH) كطلب العميل باليورو:

5 يورو.

ومن جانب آخر كشف بنك القاهرة لعملائه عن أسعار الفائدة الجديدة بعد التخفيض في شهادات الادخار المتوفرة حاليا بالفروع.

وقال بنك القاهرة إن قائمة شهادات الادخار المتاحة للعملاء هي كالتالي:

شهادة Primo Mass ثلاث سنوات ذات العائد الشهري الثابت

فئات الإصدار

والعملة 1.000 جنيه مصري ومضاعفاتها (أعلى من قيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة)

وبدون حد أقصى للشراء

سعر العائد 19%

مدة الشهادة 3 سنوات قابلة للتجديد

​تاريخ بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي من تاريخ الشراء

الحد الأدنى للاسترداد ستة أشهر من تاريخ إنشاء شهادة الادخار

​من له حق الشراء الأشخاص الطبيعيين فقط

​​المزايا الأخرى إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 95% من القيمة الاسمية على ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن وقت منح التسهيل الائتماني.

الحد الأدنى للشراء 10,000 جنيه مصري​

2- شهادة Primo Affluent ثلاث سنوات ذات العائد الشهري الثابت

فئات الإصدار

والعملة 1.000 جنيه مصري ومضاعفاتها (أعلى من قيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة)

وبدون حد أقصى للشراء

سعر العائد 20%

مدة الشهادة 3 سنوات قابلة للتجديد

​تاريخ بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي من تاريخ الشراء

الحد الأدنى للاسترداد ستة أشهر من تاريخ إنشاء الشهادة

​من له حق الشراء الأشخاص الطبيعيين فقط

​​المزايا الأخرى إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل الى 95% من القيمة الاسمية على ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن وقت منح التسهيل الائتماني.

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