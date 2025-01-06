طرح شهادات الادخار المدفوعة مقدما في البنوك خلال عام 2025

اتجهت العديد من البنوك في السوق المصرفية إلى طرح منتج ادخاري جديد للعملاء وهو شهادات الادخار المدفوعة مقدما.

ويسهم ذلك في جذب العملاء والعمل على مواجهة التضخم بالسيطرة على السيولة في السوق وجمعها في البنوك من خلال ذلك المنتج الادخاري ذات العائد الاستثماري الجيد للعملاء.

والمعروف أن شهادة الادخار المدفوعة مقدما يتم حصول عملاء البنوك على العائد منها في ذات يوم شرائه للشهادة وفق نسب معينة يحددها البنك على مدار المدة الخاصة بالشهادات.

وتبارى العديد من البنوك في طرح شهادات الادخار المدفوعة مقدما خلال الفترة الماضية ولا تزال هذه الشهادات مستمرة في عام 2025.

وتشمل القائمة الخاصة بشهادات الادخار المدفوعة مقدما في البنوك خلال عام 2025 ما يلي:

- الشهادة الثلاثية من البنك العربى الأفريقى الدولى

• مدة الشهادة: 3 سنوات.

• الحد الأدنى لشراء الشهادة: 5000 جنيه.

• نوع العائد: ثابت.

• دورية صرف العائد: مدفوع مقدمًا.

• سعر العائد: 40% من قيمة الشهادة مدفوع مقدمًا.



- الشهادة الثلاثية بعائد مقدم من التجاري وفا بنك

• مدة الشهادة: 3 سنوات.

• الحد الأدنى لشراء الشهادة: 20000 جنيه.

• نوع العائد: ثابت.

• دورية صرف العائد: مدفوع مقدمًا.

• سعر العائد: 31.50%.

- الشهادة الثلاثية بعائد مقدم من المصرف المتحد

• مدة الشهادة: 3 سنوات.

• الحد الأدنى لشراء الشهادة: 5000 جنيه.

• نوع العائد: ثابت.

• دورية صرف العائد: مدفوع مقدمًا.

• سعر العائد: 7%

الشهادة الثلاثية من بنك الإمارات دبي الوطني

• مدة الشهادة: 3 سنوات.

• الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100000 جنيه.

• نوع العائد: ثابت.

• دورية صرف العائد: مدفوع مقدمًا.

• سعر العائد: 40.50%.

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