خلف الابتسامات الباردة، مشادة بين ترامب ورئيس وزراء كندا في البيت الأبيض (فيديو)

شهد اللقاء بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مشادة كلامية خلف ابتسامات دبلوماسية باردة، بعدما طرح ترامب مجددا نيته ضم كندا.

رئيس وزراء كندا يؤكد عدم بيع بلاده

وبلغة دبلوماسية مصحوبة بابتسامة باردة، قال مارك كارني موجها حديثه إلى ترامب، شكرا على حفاوة الاستقبال، ولكن "كندا لن تكون أبدًا للبيع".

وأضاف رئيس الوزراء الكندي خلال وجوده فى المكتب البيضاوي: "كما تعلم من سوق العقارات، هناك أماكن لا تباع أبدًا، مثل البيت الأبيض وقصر باكنجهام".

ورد ترامب معقبا: "لا تقل أبدًا". ولكن رئيس وزراء كندا، ابتسم وقال: "أبدًا، أبدًا".

ترامب يستقبل رئيس وزراء كندا الجديد فى البيت الأبيض

واستقبل ترمب، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني في البيت الأبيض، حيث أكد احترامه لـ"كندا والكنديين"، ولكنه أشار مرة أخرى إلى رغبته في أن تصبح كندا الولاية الأمريكية رقم 51.

وفي سؤال لترامب حول تصريحاته السابقة المتعلقة أن "كندا يجب أن تصبح الولاية رقم 51"، قال الرئيس الأمريكى: "ما زلت أؤمن بذلك. لكن رقصة التانجو تتطلب شخصين"، في إشارة إلى أن الأمر بحاجة إلى طرفين من أجل نجاحه.

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