رئيس وزراء كندا الجديد في أول تصريح له: لن نكون الولاية 51 للولايات المتحدة

قال رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، في كلمة له اليوم الجمعة عقب أداء اليمين الدستورية، إنه يتطلع للتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوقت المناسب، مضيفا أن بلاده لن تكون أبدًا، وبأي شكل من الأشكال، جزءًا من الولايات المتحدة.

رئيس وزراء كندا الجديد يرفض انضمام بلاده لأمريكا

وأضاف رئيس الوزراء الكندي الجديد في كلمته أنه “يحترم ما يسعى ترامب إلى تحقيقه.. وحققنا تقدمًا مع ترامب وسنجد حلًا للخلافات القائمة، لكنه وصف الحديث بأن تكون كندا الولاية الـ51 في الولايات المتحدة بأنه أمر جنون”.

وجاء هذا التصريح ردًا على تعليق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين عقب اجتماع مجموعة السبع الذي تستضيفه كندا.

وقال روبيو، إن ترامب يعتبر أن انضمام كندا إلى الولايات المتحدة سيكون أفضل، مشيرًا إلى وجود خلاف بين موقف الرئيس وموقف الحكومة الكندية.

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