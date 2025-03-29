رئيس وزراء كندا الجديد يعارض التعاون مع روسيا في القطب الشمالي

أعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني خلال مؤتمر صحفي أن كندا لن تتعاون مع روسيا في المنطقة القطبية الشمالية.



وقال كارني: "لقد عينَّا سفيرًا (لمجلس القطب الشمالي) لتنشيط العلاقات التي تربطنا بحلفائنا أو الدول المتشابهة في التفكير في القطب الشمالي، وروسيا ليست بأي حال من الأحوال واحدة من هذه الدول".

تولى مارك كارني منصب رئيس وزراء كندا في منتصف مارس الجاري بعد استقالة سلفه جاستين ترودو.

ومن جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس الماضي بأن الدول الغربية هي التي اتخذت قرار وقف التفاعل ضمن مجلس القطب الشمالي، مؤكدا أن موسكو لم ترفض التواصل في هذا الإطار.

يذكر أن مجلس القطب الشمالي، الذي تأسس عام 1996، هو منتدى حكومي دولي رفيع المستوى يعمل على تعزيز التعاون في المنطقة، خاصة في مجال حماية البيئة.

ويتألف المجلس من الدنمارك وآيسلندا وكندا والنرويج وروسيا والولايات المتحدة وفنلندا والسويد.

وفي مارس 2022، علقت الدول الغربية الأعضاء مشاركتها في جميع فعاليات المجلس احتجاجًا على الأحداث في أوكرانيا.

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