الثلاثاء 06 مايو 2025
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محافظات

محافظ دمياط يتابع استعدادات انطلاق الموجة الـ26 لإزالة التعديات

محافظ دمياط والقيادات
محافظ دمياط والقيادات التنفيذية

ترأس الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الثلاثاء، بحضور نائبه المهندسة شيماء الصديق، والسكرتير العام اللواء محمد همام، والسكرتير العام المساعد اللواء عبدالله عاشور، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

 

الشهابي: نجحنا في إدارة أزمة الأمطار بفضل تكاتف الجهود

أكد محافظ دمياط نجاح المحافظة في التعامل مع أزمة تراكم مياه الأمطار بقرى الوسطاني والإبراهيمية القبلية، التي نتجت عن توقف محطة الرفع نتيجة عطل بكابل الكهرباء. وأوضح أن تجاوز الأزمة تم بفضل التنسيق والتكاتف بين جميع الجهات المعنية، موجّهًا الشكر لكل من شارك في احتواء الموقف ومساعدة المتضررين.

اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط
اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط

 

حملات نظافة وانضباط في الشارع الدمياطي بتعليمات المحافظ

وخلال الاجتماع، أصدر الدكتور الشهابي تعليماته بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع ناتج التطهير من الترع والمصارف، وتنفيذ توصيات لجنة الإصحاح البيئي. كما شدد على شن حملات متكاملة بجميع المدن والمراكز لتحقيق الانضباط، ورفع الإشغالات والتصدي لأي مخالفات.

 

استعدادات مكثفة للموجة 26 لإزالة التعديات واستقبال عيد الأضحى

وجّه المحافظ بالاستعداد الكامل لانطلاق الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لضمان تحقيق المستهدف، إلى جانب بدء التجهيزات لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكافة المرافق.

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