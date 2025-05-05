محافظ دمياط يتابع مشروعات "حياة كريمة" ويوجه بالإسراع في معدلات التنفيذ

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، وعدد من مسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

محطات جديدة على وشك التشغيل.. وربط شامل على محطة معالجة "أم الرزق"



شملت الجولة تفقد الأعمال النهائية بمحطة "كفر شحاتة 1" ومتابعة أعمال الربط بمحطة كفر سعد البلد، حيث من المقرر الانتهاء منها خلال الشهر الجاري وبدء التشغيل التجريبي قريبًا.

كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي بمحطة "قاسم" ومحطتي "الخزان" و"سلسبيل" المخصصة لخدمة قرية الوسطاني، واطلع على ترتيبات ربطها بمحطة معالجة أم الرزق.

محافظ دمياط يتابع سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

متابعة الأعمال الميكانيكية والمدنية بمعالجة "أم الرزق"



زار "الشهابي" محطة معالجة أم الرزق لمراجعة سير الأعمال الميكانيكية والمدنية بها، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني، تمهيدًا لرفع محطات الرفع عليها ضمن المنظومة العامة للصرف الصحي.

زيارات ميدانية لمحطات الإبراهيمية والبدراوي ودار السلام



تضمنت الجولة أيضًا متابعة محطة رفع الصرف الصحي بالإبراهيمية القبلية وربطها بمحطة معالجة "المحمدية" التي تشهد توسعات ملحوظة، إضافة إلى تفقد محطتي "البدراوي" و"دار السلام" والاطلاع على مراحل التشغيل التجريبي والربط بمحطة كفر سعد البلد.

محافظ دمياط: نعمل على تنفيذ شبكة متكاملة لخدمة الأهالي



أكد الدكتور الشهابي أن أعمال الربط بين المحطات تهدف لتفعيل منظومة موحدة ومتكاملة لمشروعات الصرف الصحي بالمركز، مشددًا على المتابعة المستمرة لتذليل أي عقبات.

متابعة تجهيز مركز طب الأسرة بالوسطاني



وعلى هامش الجولة، تابع المحافظ الموقف التنفيذي لمركز طب الأسرة بقرية الوسطاني، واطلع على خطة التجهيز الطبي والفرش، موجهًا بسرعة الانتهاء منه لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة للمواطنين.

تكليفات بإزالة المخلفات وتطهير المصارف



كما وجه المحافظ بالتنسيق مع الإدارة المركزية للري لرفع ناتج التطهير ومخلفات البناء على جانبي مصرفي "أم النوم" و"نمرة 1"، في إطار جهود تحسين البيئة المحيطة بالمشروعات.

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