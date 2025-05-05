محافظ دمياط يتفقد قرية الوسطاني، ويوجه بدعم المتضررين ورفع مياه الأمطار من المنازل

توجه الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، إلى قرية الوسطاني بمركز كفر سعد، في زيارة ميدانية عاجلة، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية، وذلك لمتابعة تداعيات الأمطار الغزيرة التي شهدتها القرية مؤخرًا، والتي تسببت في توقف محطة الرفع نتيجة عطل بكابل الكهرباء.

توزيع مساعدات عاجلة على الأسر المتضررة من الأمطار

شهد المحافظ توزيع المساعدات الإنسانية على الأهالي المتضررين من موجة الطقس السيئ، والتي تم توفيرها من خلال مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وشملت مواد غذائية، مفروشات، مستلزمات معيشية، وجبات ساخنة، ومساعدات مالية.

محافظ دمياط، في زيارته الي قرية الوسطاني بمركز كفر سعد

تكليفات عاجلة برفع المياه من المنازل المتضررة

خلال الزيارة، تفقد المحافظ عددًا من المنازل المتأثرة بتراكمات المياه، ووجه بتكثيف جهود رفع المياه على الفور. كما استمع إلى مطالب المواطنين، وكلف مديرية التضامن الاجتماعي بحصر احتياجاتهم وتوفير سكن بديل لحين صيانة المنازل المتضررة.

محافظ دمياط: خطة استباقية لمنع تكرار الأزمة.. وشكر للجهات المشاركة في احتواء الموقف

وأكد الشهابي على ضرورة وضع خطط استباقية لمنع تكرار ما حدث مستقبلًا، مشيدًا بتكاتف الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني في احتواء الأزمة وتقديم الدعم اللازم للأهالي.

وفي سياق الزيارة، تفقد المحافظ مركز شباب الوسطاني بعد رفع المياه من الملعب والتأكد من جاهزيته للتشغيل، كما زار مركز شباب "خزان الوسطاني" للوقوف على مدى تضرره، واطلع على خطة مديرية الشباب والرياضة لإدراجه ضمن الخطة الاستثمارية للتطوير أو الإحلال وفقًا لحالته الفنية.

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