محافظ دمياط يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين، مع ممثلي شركة المقاولون العرب ومديرية الطرق، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها في المرحلة الحالية، والتي تتولى تنفيذها شركة المقاولون العرب.

تطوير الشارع الحربي على رأس الأولويات



وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ أعمال تطوير الشارع الحربي، الممتد من المستشفى التخصصي وحتى تقاطع طريق عزبة اللحم، ووجه بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ وفتح الطريق أمام حركة المارة والسيارات في أسرع وقت، مشددًا على أهمية العمل بنظام الورديات على مدار اليوم لضمان الإنجاز السريع.

محافظ دمياط يجتمع مع مع ممثلي شركة المقاولون العرب ومديرية الطرق

استعدادات لافتتاح مشروعات ضمن احتفالات العيد القومي



كما تابع المحافظ الأعمال الجارية في مشروع تطوير منطقة شطا بمدخل المحافظة، إلى جانب الاطلاع على موقف تنفيذ المرحلة الحالية من تطوير منطقة اللسان، تمهيدًا لافتتاحها خلال شهر مايو الجاري تزامنًا مع احتفالات دمياط بعيدها القومي.

متابعة طرق رأس البر والسنانية



وفي السياق ذاته، ناقش "الشهابي" مع مديرية الطرق مستجدات عدد من مشروعات البنية التحتية، من بينها بدء أعمال تطوير وازدواج طريق رأس البر الغربي، وتقدم الأعمال في مشروع تطوير ورصف طريق السنانية.

التزام بالمتابعة والتسليم في التوقيتات المحددة



أكد المحافظ حرصه على المتابعة الدورية للمشروعات للوقوف على آخر مستجدات التنفيذ، والعمل على إزالة العقبات وضمان الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالمحافظة.

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