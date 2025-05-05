الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية

محافظ دمياط يجتمع
محافظ دمياط يجتمع مع ممثلي شركة المقاولون العرب والطرق

عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين، مع ممثلي شركة المقاولون العرب ومديرية الطرق، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها في المرحلة الحالية، والتي تتولى تنفيذها شركة المقاولون العرب.

تطوير الشارع الحربي على رأس الأولويات

 


وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ أعمال تطوير الشارع الحربي، الممتد من المستشفى التخصصي وحتى تقاطع طريق عزبة اللحم، ووجه بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ وفتح الطريق أمام حركة المارة والسيارات في أسرع وقت، مشددًا على أهمية العمل بنظام الورديات على مدار اليوم لضمان الإنجاز السريع.

 

محافظ دمياط يجتمع مع مع ممثلي شركة المقاولون العرب ومديرية الطرق
محافظ دمياط يجتمع مع مع ممثلي شركة المقاولون العرب ومديرية الطرق

 

 

استعدادات لافتتاح مشروعات ضمن احتفالات العيد القومي


كما تابع المحافظ الأعمال الجارية في مشروع تطوير منطقة شطا بمدخل المحافظة، إلى جانب الاطلاع على موقف تنفيذ المرحلة الحالية من تطوير منطقة اللسان، تمهيدًا لافتتاحها خلال شهر مايو الجاري تزامنًا مع احتفالات دمياط بعيدها القومي.

متابعة طرق رأس البر والسنانية


وفي السياق ذاته، ناقش "الشهابي" مع مديرية الطرق مستجدات عدد من مشروعات البنية التحتية، من بينها بدء أعمال تطوير وازدواج طريق رأس البر الغربي، وتقدم الأعمال في مشروع تطوير ورصف طريق السنانية.

التزام بالمتابعة والتسليم في التوقيتات المحددة

 


أكد المحافظ حرصه على المتابعة الدورية للمشروعات للوقوف على آخر مستجدات التنفيذ، والعمل على إزالة العقبات وضمان الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالمحافظة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالات العيد القومي افتتاح مشروعات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط شركة المقاولون العرب لخطة الإستثمارية مشروعات الخطة الاستثمارية محافظ دمياط المقاولون العرب المستشفى التخصصي الخطة الاستثمارية

مواد متعلقة

محافظ دمياط يتابع حادث طريق بورسعيد ويطمئن على المصابين

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الدولار بالبنوك.. صعود سعر النفط بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية.. مصر تحافظ على الصدارة الإفريقية في سرعة الإنترنت الأرضي

أخبار مصر اليوم، الأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة غدا، السياحة تعلن استرداد قطع أثرية فريدة، انقطاع المياه بمناطق في الجيزة لمدة 5 ساعات

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

باسل رحمي: خطة لتطوير الدعم التسويقي لصُناع الأثاث بدمياط

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع ملك الأردن ورئيس وزراء قطر.. ويستقبل رؤساء الشركات الدولية واللجنة البارالمبية الدولية ويوجه الحكومة بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار

ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين يستعرض رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 5 مايو 2025

الأزهر يعترض على منح لجنة بالأوقاف حق إصدار الفتوى

جامعة الزقازيق تصدر بيانا جديدا بشأن مصرع الطالبة روان ناصر

رسميا، السيسي يصدق على قانون العمل

أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول

حرب شرسة مقبلة، توفيق عكاشة يكشف مخططا جديدا لإشعال معركة كبرى بالشرق الأوسط

كانت بمفردها، مصدر يكشف مفاجأة في واقعة سقوط طالبة علوم الزقازيق روان ناصر

الأرصاد: أمطار خفيفة ورياح على هذه المناطق اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

القيم الأخلاقية، تعرف على مكانتها وصفاتها وأهميتها في الإسلام

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته ببشارة خير وسعادة قادمة

هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص لأداء الحج؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية