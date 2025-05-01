منتخب المغرب يبدأ مشواره بكأس الأمم الأفريقية للشباب بمواجهة كينيا

كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما، يلتقي منتخب المغرب اليوم الخميس، أمام كينيا ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، والتي ستقام على ملعب السويس الجديد.

موعد مباراة كينيا والمغرب بكأس الأمم الأفريقية للشباب

ومن المقرر أن تنطلق مباراة كينيا والمغرب في التاسعة من مساء اليوم الخميس على ملعب السويس الجديد.

وتبدو فرص المنتخب المغربي كبيرة في تحقيق فوز سهل على نظيره الكيني بالنظر لفارق الإمكانات كما أنه من بين أعلى منتخبات البطولة في القيمة التسويقية وأكثرها في عدد المحترفين (20 لاعبًا)، ومنافسه الذي يخوض المنافسات لأول مرة وبدون أي خبرات تُذكر.

المنتخب المغربي بطل نسخة 1997 وأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب ’ يبدو في كامل الجاهزية الفنية والمعنوية لتقديم بطولة استثنائية تحت قيادة مديره الفني محمد وهبي وبوجود هذا العدد الهائل من النجوم في كل الخطوط لا سيما في الخط الأمامي الذي يضم عناصر في قيمة معاذ ضحاك لاعب اتحاد تواركه وهداف الفريق في التصفيات مناصفة محمد سعد الحداد لاعب وسط فينيزيا الإيطالي ومعهم عثمان معامه مهاجم مونبلييه الفرنسي،بالإضافة لكتيبة المحترفين التي التحقت بالقائمة قبل البطولة وعلى رأسها يونس العبدلاوي مهاجم سلتا فيجو الإسباني.

أما المنتخب الكيني الذي يقوده المدرب الوطني بابو سليم، فسيواجه اختبار صعب للغاية وأمام منافس يختلف بكل تأكيد عن تلك المنتخبات التي خاض أمامها تصفيات شرق أفريقيا ’ لكنه يتمسك بالأمل في تقديم أداء قوي معتمدًا على المهارات الفردية لبعض لاعبيه وعلى رأسهم الثنائي ألدرين كيبيت لاعب وسط ناستيك الإسباني ، والقائد كيفن وانجانيا لاعب أتلتيك توريلانو الإسباني واللذان سجلا 8 أهداف مناصفة بينهما في مرحلة التصفيات.

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