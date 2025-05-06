الثلاثاء 06 مايو 2025
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خارج الحدود

العدوان الإسرائيلي على اليمن، غارات الاحتلال تدمر مطار صنعاء والطائرات المدنية

مطار صنعاء، فيتو
مطار صنعاء، فيتو

 بدأت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، غارات جوية مكثفة على مطار صنعاء الدولي، في حملة جديدة بعد ساعات من قصف محافظة الحديدة.

استهداف صالة المطار وجميع الطائرات المدنية الرابضة في المطار

 وقال مراسلنا إن القصف استهدف صالة المطار وجميع الطائرات المدنية الرابضة في المطار.

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن المطار الدولي في العاصمة اليمنية يتعرض في هذه الأثناء لقصف إسرائيلي عنيف.

قصف إسرائيلي على محطة كهرباء صنعاء ومصنع إسمنت “عمران”

كما استهدف القصف الإسرائيلي أيضا محطة كهرباء صنعاء ومصنع إسمنت "عمران"

كان جيش الاحتلال أطلق، الثلاثاء، أمر إخلاء إلى "جميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء"، تمهيدا لقصفها.

 

عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر

 وقال الجيش في بيان مصحوبا بخريطة: "إنذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخريطة المرفقة. ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار، مطار صنعاء الدولي، بشكل فوري، وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة إخلاء هذه المنطقة فورا".

وقال جيش الاحتلال إن "عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر".

وذكرت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلى أنه "من المتوقع أن تشن إسرائيل هجوما على اليمن، وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب ستهاجم مطار صنعاء الدولي".

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محطة كهرباء صنعاء مطار صنعاء الدولي صف محافظة الحديدة هجوما على اليمن

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