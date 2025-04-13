6 عرب، قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم للناشئين

كأس العالم للناشئين، حجز منتخب مصر بطاقة العبور لكأس العالم للناشئين ليصبح الفريق رقم 48 والأخير في قائمة المنتخبات المتأهلة إلى البطولة العالمية المقرر أن تستضيفها قطر خلال الفترة من 2 إلى 27 نوفمبر المقبل.

وشهدت بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا تأهل 6 منتخبات عربية هي: مصر، المغرب، تونس، السعودية، الإمارات، إلى جانب قطر مستضيف البطولة.

نظام كأس العالم تحت 17 عامًا

ومن المقرر أن تشهد مسابقة كأس العالم تحت 17 عامًا مشاركة 48 فريقًا، للمرة الأولي حيث سيتم تقسيمهم إلى 4 بطولات مصغرة، وذلك بحيث تضم كل بطولة 12 فريقًا.

وسيتم تقسيم الـ12 منتخبًا في كل بطولة مصغرة على ثلاث مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل منها المتصدر إلى أفضل منتخب حقق المركز الثاني وذلك إلى دور قبل النهائي بحيث يتأهل 4 فرق.

وتقام مباريات دور نصف النهائي والنهائي من مونديال الناشئين لتحديد بطل كل بطولة مصغرة من الـ4 مسابقات، بحيث يتبقى 4 فرق تتنافس من أجل التتويج بكأس العالم تحت 17 عامًا.

وتقام مباريات دور نصف النهائي والنهائي لمونديال الناشئين بين الفرق الـ4 من أجل تحديد الفريق الفائز بكأس العالم تحت 17 عامًا.

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم للناشئين

قطر، المغرب، بوركينا فاسو، مالي، جنوب أفريقيا، زامبيا، كوت ديفوار، تونس، السنغال، أوغندا، مصر، السعودية، أوزبكستان، إندونيسيا، الإمارات، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، طاجيكستان، اليابان.

كما تأهل السلفادور، هندوراس، أمريكا، بنما، كندا، كوستاريكا، هايتي، المكسيك، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، فنزويلا، الأرجنتين، باراجواي، بوليفيا.

وتأهلت منتخبات نيوزيلندا، فيجي، نيو كاليدونيا.- بلجيكا، إنجلترا، النمسا، كرواتيا، التشيك، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، أيرلندا، سويسرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.