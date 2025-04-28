علاء نبيل يطمئن على منتخب الشباب ويشيد بضربة البداية في أمم أفريقيا

منتخب الشباب، حرص الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري على متابعة معسكر المنتخب بالإسماعيلية والاطمئنان على كافة الترتيبات من أجل تهيئة مزيد من الاجواء الإيجابية للاعبين قبل مباراتهم أمام سيراليون بعد غد الأربعاء فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم فى تشيلي.

وأشاد الكابتن علاء نبيل بالاداء الرجولى الذى ظهر به المنتخب فى لقاء الافتتاح الذى فاز فيه على جنوب افريقيا بهدف نظيف أمس واعتبر الفوز خطوة على طريق الزحف نحو تحقيق أحلام المنتخب بالبطولة وإسناد الجماهير وأضاف علاء نبيل أن البطولة صعبة وتضم منتخبات قوية مما يشير إلى ارتفاع حدة المنافسة فى الجولات القادمة لكنه لديه قناعات كبيرة وثقة فى أبناء هذا الجيل وقدرتهم على اسعاد الجماهير وتحقيق الحلم المزدوج بالصعود للمونديال واحراز اللقب فى ظل الدعم اللامحدود لهم من جانب مجلس الإدارة بقيادة المهندس هاني ابوريدة رئيس الاتحاد بشكل خاص ومساندة الدولة متمثلة فى دعم د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بوجه عام.



هذا وقد وجه علاء نبيل تهنئة خاصة إلى كل اللاعبين مشيدا بالروح العالية التى ظهروا عليها وكذلك حرص على تهنئة محمد عبد الله رجل المباراة الذى عزز مجهودات زملائه باحرازه هدفا رائعا.

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