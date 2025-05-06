الأهلي يوقع شراكة استراتيجية مع"FIFA Collect"قبل مشاركته في كأس العالم للأندية

أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم عن توقيع شراكة استراتيجية كبرى مع منصة "FIFA Collect" التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليصبح الأهلي أول نادٍ من إفريقيا ينضم إلى هذه المنصة الرائدة، في خطوة تُمثل محورًا أساسيًا ضمن خطة النادي للتوسع الرقمي والتواصل مع جماهيره حول العالم.

وشهد توقيع مراسم العقد أحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وأمير توفيق المدير التنفيذي، ونيرة علي، مدير التسويق، وأحمد الطوخي مدير إدارة تفعيل عقود الرعاية ومن شركة موديكس المسئولة عن إدارة المشروع، أنتونيو لورينزون الرئيس التنفيذي للتسويق وعمر أولريخ الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال.

"FIFA Collect" تعد أسرع منصات المقتنيات الرقمية نموًا في عالم الرياضة، وقد أحدثت ثورة في التفاعل بين الأندية وجماهيرها من خلال تقديم لحظات رقمية موثّقة وقابلة للاقتناء والتبادل، تمزج بين التوثيق والابتكار الرقمي بأسلوب تفاعلي غير مسبوق.

وجاءت تلك الشراكة في إطار الاستراتيجية التي تتبعها شركة الأهلي لكرة القدم لتعزيز مكانة النادي عالميًا والتعاون مع كبرى العلامات التجارية الدولية لتعظيم الإيرادات واستحداث مصادر دخل مبتكرة بالعملة الأجنبية.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة المصري البورسعيدي في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصري في بطولة الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل الموافق 8 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وحرس الحدود

وفاز النادي الأهلي على نظيره فريق حرس الحدود، بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول الأحد على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.