استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، الدكتور قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق لدى القاهرة، يرافقه المستشار فلاح محمد حسن، مستشار مكتب السفير، والدكتور ثامر عطب البركي، نائب القنصل بسفارة جمهورية العراق في القاهرة، وتامر سعد، المسؤول الإعلامي بالسفارة، وذلك بحضور كلٍّ من: الدكتور المعتصم بالله مصطفى، المشرف العام على إدارة الوافدين، والدكتورة شيماء عبد الوهاب، نائبة المشرف العام لمرحلة الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد صلاح، نائب المشرف العام لمرحلة البكالوريوس والليسانس.

رئيس جامعة المنصورة يستقبل السفير العراقي لتعزيز سبل التعاون..صور

رحَّب الدكتور شريف خاطر بسعادة السفير والوفد المرافق له، مشيرًا إلى عمق الروابط والعلاقات الوطيدة التي تجمع بين مصر والعراق عبر التاريخ، وإلى حرص الجامعة الدائم على تنمية علاقاتها بمختلف المؤسسات التعليمية في العراق، كما أكَّد حرص جامعة المنصورة على مدّ جسور التعاون والتواصل مع السفارات والملحقيات الثقافية في القاهرة.

تقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج الأكاديمية المتميزة

وأوضح رئيس الجامعة اهتمام جامعة المنصورة بالطلاب العراقيين الدارسين في مختلف كلياتها، سواء في المرحلة الجامعية الأولى أم في مرحلة الدراسات العليا، وحرصها على تقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج الأكاديمية المتميزة التي تزوِّدهم بالعلم والمعرفة، باعتبارهم من أدوات القوة الناعمة لمصر في بلدانهم.

من جانبه، عبَّر الدكتور قحطان طه خلف عن سعادته البالغة بزيارة جامعة المنصورة، مشيدًا بمكانتها العلمية والأكاديمية، وبسمعتها المرموقة، وما حققته من تقدم ملحوظ في مجال التعليم العالي، كما أعرب عن تقديره الكبير لإدارة الجامعة لما تبذله من جهود في دعم الطلبة العراقيين الوافدين، وما توفره لهم من رعاية وخدمات خلال فترة دراستهم بكليات الجامعة.

سبل تعزيز التعاون الأكاديمي القائم بين جامعة المنصورة وجامعات العراق

وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الأكاديمي القائم بين جامعة المنصورة وجامعات العراق في مختلف المجالات العلمية والثقافية والبحثية، بهدف تبادل الخبرات وتعميق أواصر التعاون بين البلدين، كما ناقشا أوضاع الطلاب العراقيين الدارسين في كليات الجامعة، وبحثا آليات جذب المزيد من الطلاب العراقيين للالتحاق بمرحلة البكالوريوس، لا سيما في التخصصات الهندسية والعلمية.

بحضور رئيس الجامعة. لقاء بين السفير العراقي والطلبة العراقيين الدارسين في جامعة المنصورة،

وعلى هامش الزيارة، عُقد لقاء بين السفير العراقي والطلبة العراقيين الدارسين في جامعة المنصورة، بحضور الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، والدكتور علاء التميمي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع.

وخلال اللقاء، نوقشت أوضاع الطلاب، واستُمع إلى آرائهم بشأن الخدمات والرعاية المقدَّمة لهم داخل الجامعة.

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