الثلاثاء 06 مايو 2025
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صحة الإسماعيلية تشارك في ندوة توعوية لحجاج قرعة الداخلية (صور)

ندوة توعوية لحجاج
ندوة توعوية لحجاج قرعة الداخلية

 نظمت مديرية أمن الإسماعيلية ندوة موسعة لتوعية حجاج قرعة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والأوقاف وبحضور اللواء محمود توفيق مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية والفائزين بقرعة الحج، وذلك لرفع الوعي لديهم وتأهيلهم صحيًا وسلوكيًا وتزويدهم بالنصائح الإرشادية حول مناسك وشعائر الحج، وذلك بقاعة المدرسة الفنية التجريبية المتقدمة للتكنولوجيا. 

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تكثيف الأنشطة التوعوية للحجاج  

 أكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تنفذها مديرية الصحة إلى جانب تقديم الخدمات الوقائية وتسهيل الإجراءات الصحية اللازمة للحجاج لتأمين موسم حج صحي وآمن للمواطنين.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو

أبرز التطعيمات اللازمة للسفر 

وتناولت الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي في مديرية الصحة بالإسماعيلية، الإجراءات الوقائية الواجب إتباعها قبل وخلال وبعد أداء مناسك الحج،والتطعيمات اللازمة للسفر، والتعريف بالأمراض المُعدية والغير مُعدية الأكثر إنتشارًا خلال موسم الحج وكيفية الوقاية منها وكيفية التعامل الأمثل فى حالة الإصابة، ومايجب أن يحرص الحاج على اصطحابه من الأدوية والأدوات الشخصية لتجنب حدوث العدوى. 

جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو

رسائل لتوعية الحجاج 

 واستكملت الدكتورة جيهان سامى مدير إدارة الإعلام  والتربية السكانية في مديرية صحة الإسماعيلية، برسائل توعية للحجاج عن الإسعافات الأولية والإرشادات الصحية الضرورية لكبار السن من مرضى القلب والأمراض المزمنة والسكرى والربو، وضرورة ارتداء الكمامات والواقيات الشمسية؛ لتجنب الإجهاد الحرارى بشرب كميات كافية من المياه واستخدام واقي الشمس؛ لتخفيف تأثير الحرارة.  

جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو
جانب من فعاليات الندوة، فيتو

إقبال كثيف من الحضور 

 وعلى هامش الندوة شهد فريق مبادرة 100 مليون صحة، إقبالا كثيفًا من الحاضرين بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية ودعم صحة المرأة للإطمئنان على الصحة العامة للمواطنين. 

وتابعت وكيل وزارة الصحة بالتأكيد على الرجوع للطبيب المرافق للبعثة المصرية فور الشعور بأي أعراض صحية، مع الالتزام الكامل بتوجيهات البعثة لضمان سلامة الحجاج مع خالص الأمنيات بموسم حج صحى وآمن للجميع. 

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