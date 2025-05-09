أسعار ملابس الأطفال في العتبة.. الفساتين تبدأ من 75 جنيها والتيشيرتات بـ 50.. وهذه أبرز النصائح عند الشراء (فيديو وصور)

مع بداية ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف، يزداد الإقبال على شراء الملابس الصيفية، لا سيما للأطفال، في مختلف أنحاء مصر، وتبقى منطقة العتبة وسط القاهرة من أكثر الوجهات جذبًا للمتسوقين، سواء من الأفراد أو تجار المحافظات، نظرًا لما تتميز به من تنوع في المعروضات وأسعار مناسبة لكل الفئات الاجتماعية.

أسعار ملابس الأطفال الصيفية في العتبة

العتبة مركز رئيسي لتجارة الملابس بالجملة والتجزئة

تُعد العتبة واحدة من أقدم وأشهر الأسواق الشعبية في القاهرة، وتضم مئات المحال والمكاتب المتخصصة في بيع الملابس، خاصة ملابس الأطفال، بأسعار جملة أقل بكثير من المحلات التجارية الأخرى، ويعتمد عليها العديد من التجار الصغار في شراء البضائع وتوزيعها في محافظاتهم، ما يجعلها شريانًا رئيسيًا في حركة تجارة الملابس في مصر.

يقول "عبد المنعم"، أحد أصحاب المحلات بالعتبة: "الناس بتيجي من كل المحافظات علشان يشتروا من هنا، الأسعار بتبدأ من 10 جنيهات، وكل فئة هتلاقي اللي يناسبها"، ويضيف أن الأسعار تتفاوت حسب نوع الخامة، بلد المنشأ، والموديلات.

أسعار ملابس الأطفال الصيفية في العتبة

أسعار ملابس الأطفال الصيفية تبدأ من 10 جنيهات

تتنوع أسعار الملابس الصيفية في مكاتب الجملة بالعتبة لتناسب جميع الطبقات، وتبدأ أسعار الفساتين القطنية للأطفال من 75 جنيهًا وتصل إلى 120 جنيهًا، بينما تبدأ التيشيرتات المستوردة من 50 جنيهًا. وتُعد الترنجات القطنية من القطع المفضلة للأمهات، وتبدأ أسعارها من 90 جنيهًا للأطفال من عمر يوم وحتى سنتين، وقد تصل إلى 300 جنيه للأنواع المستوردة.

أما عن الملابس الداخلية للأطفال، فتتوفر بأسعار تبدأ من 10 جنيهات فقط، وتشمل التيشيرتات، الشورتات، الفانيلات، البيجامات الكاملة، والجامب سوت.

أسعار ملابس الأطفال الصيفية في العتبة

موديلات متنوعة وشخصيات كرتونية شهيرة

من اللافت أن بعض الموديلات تحمل رسومات شخصيات كرتونية شهيرة مثل ميكي ماوس، باتمان، ليلو وستيتش، وهي من أكثر القطع طلبًا. وتُصنع هذه الملابس من خامات قطنية مناسبة لأجواء الصيف، ما يجعلها خيارًا مثاليًّا للأطفال.

كما توفر العديد من المحلات مستلزمات الأطفال حديثي الولادة، مثل الكوفرتات، البشاكير، والبيجامات، بأسعار تبدأ من 90 جنيهًا. ويقول أحد الباعة: "العتبة مش بس ملابس، إحنا بنوفر كل حاجة ممكن الأم تحتاجها لطفلها".

أسعار ملابس الأطفال الصيفية في العتبة

لماذا يفضل التجار الشراء من العتبة؟

يتجه التجار الصغار وأصحاب المحلات في المحافظات إلى العتبة لأنها تتيح شراء الملابس بأسعار جملة منافسة. وأغلب البضائع مستوردة من تركيا والصين، وبعضها محلي الصنع. ويقول أحد التجار: "الملابس المحلية أرخص، بس التركية والصينية جودتها أعلى شوية، وفيه زبائن بتدور على الحاجة المستوردة".

نصائح ذهبية للشراء من العتبة

لتفادي الوقوع في فخ الأسعار أو شراء قطع غير مناسبة، يقدم الخبراء عددًا من النصائح، خاصة لمن يشترون بالجملة:

تحديد الاحتياجات مسبقًا: حدد الأعمار والمقاسات ونوع الملابس المطلوبة.

اختيار التوقيت المناسب: تجنب نهاية الأسبوع، ويفضل الشراء في الصباح الباكر.

فحص الجودة بدقة: تأكد من جودة الأقمشة والخياطة وثبات الألوان.

معرفة بلد المنشأ: الملابس التركية والصينية أغلى، لكنها غالبًا أفضل.

المقارنة بين عدة مكاتب: لا تشتر من أول مكان، فبعض المحلات تقدم خصومات كبيرة.

التفاوض على السعر: معظم المحلات تقبل التفاوض، خاصة عند شراء كميات.

الاستفسار عن الاستبدال: تأكد من إمكانية إرجاع أو استبدال القطع المعيبة.

الاحتفاظ بالفاتورة: خصوصًا في الشراء بالجملة، لتوثيق التعاملات وضمان الحقوق.

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