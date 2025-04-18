شعبة الملابس: الأسعار لن تتأثر برفع أسعار الوقود لهذا السبب

أثار قرار رفع سعر السولار والبنزين الذي طبقته الحكومة يوم الجمعة الماضية؛ حالة من القلق من ارتفاع أسعار الملابس في الأسواق، وذلك بالتزامن مع بداية طرح ملابس الموسم الصيفي في المحال التجارية.

فهل ترتفع أسعار الملابس الجاهزة في المحال التجارية خلال الموسم الصيفي متاثرة برفع سعر الوقود؟

هناك من يجيد استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب

في البداية حذر محمود الداعور عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ من استغلال البعض للأزمات لتحقيق مكاسب لهم، قائلًا: إن هناك من يجيد استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب، مستنكرًا رفع أسعار المواصلات العامة نحو 3 جنيهات لبعض أتوبيسات النقل العام».

تعليق ارتفاع أسعار السلع والخدمات على شماعة رفع الوقود

وقال «الداعور»: إن البنزين لم يرتفع بنسبة 30% حتى ترتفع المواصلات بهذه النسب، فلا يليق أبدًا استغلال رفع سعر الوقود بنسب تتخطى الزيادة الحقيقة، فالسولار لم يرتفع بهذه النسبة، وبالرغم من أن استغلال الأزمات مرفوض لكنه يحدث على أرض الواقع علنًا، حيث يعلق ارتفاع أسعار السلع والخدمات على شماعة رفع الوقود.

رفع أسعار الوقود تأثيره مباشر على النقل

وتابع: «رفع أسعار الوقود تأثيره مباشر على النقل، وتأثير غير مباشر على أسعار السلع، التي لولا حالة الركود وعدم رواج المبيعات لكانت الأسعار ارتفعت ارتفاعات كبيرة».

تأثير رفع سعر الوقود على قطاع الملابس

وعن تأثير رفع سعر الوقود على قطاع الملابس، يرى أنه لن يكون هناك تأثير، فنحن في فترة منتصف الموسم، حيث تم تسعير المنتجات الصيفية وطرحها في الأسواق، مضيفًا: «حتى التجار سيحاولون امتصاص الزيادة في التكلفة من الربح، لأن السوق لا يتحمل ارتفاع أسعار المنتجات».

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

تجاوزنا الـ90%، رئيس الوزراء يكشف موعد التحريك الجديد في أسعار السولار والبنزين

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال إن: «تحريك اسعار المواد البترولية سواء السولار أو البنزين أو البوتاجاز ليس مرتبط بسعر خام برنت، ولكن هناك عوامل كثيرة جدا».

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الخميس بالعاصمة الإدارية أن: جزء من العبء المالي الحالي تكلفة الاقتراض التي قامت به هيئة البترول لتدبير موارد على مدار السنوات الماضية، مع معادلة متوسط سعر البترول على مدار العام.

وتابع: بالتالي تكلفة سعر لتر السولار أو البنزين لا يزال أقل من التكلفة الواقعة على هيئة البترول، ولكننا تجاوز أكثر من 90% والمتبقى بسيط وسيتم تنفيذه حتى نهاية العام، ولن يتم النظر في أي زيادات أخرى قبل شهر أكتوبر المقبل.

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