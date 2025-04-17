الخميس 17 أبريل 2025
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مقطع مرعب، مسنة تسقط من الطابق السادس ومعجزة إلهية تنقذها من الموت (فيديو)

عجوز روسية تسقط من
عجوز روسية تسقط من الطابق السادس، فيتو

مقطع مرعب، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب، لمسنة سقطت من الطابق السادس، أثناء تنظيفها لنافذة منزلها، على سقف إحدى السيارات التي كانت تقف أسفل شرفة منزلها، الأمر الذي أصاب النشطاء بحالة من الفزع.

مسنة تسقط من شرفة الطابق السادس

 ويظهر مقطع الفيديو، المتداول بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي رصدته الكاميرات، سقوط مسنة  من شرفة مسكنها بالطابق السادس، أثناء تنظيفها للنافذة، على سقف سيارة كانت تقف أسفل منزلها، وأدى سقوط المسنة لتحطم سقف السيارة.

سقوط عجوز روسية من الطابق السادس، فيتو
سقوط عجوز روسية من الطابق السادس، فيتو

 واعتقد العديد من النشطاء أن المسنة الروسية، 80 عامًا، قد لقيت مصرعها، بسبب الارتطام الشديد لجسم السيدة بسقف السيارة، لكن القدر كان رحيمًا بالمسنة، وبالرغم من قوة الارتطام، لكن سقف السيارة امتص الصدمة، فنجت السيدة العجوز بحياتها.   

وقال نشطاء عن مقطع الفيديو المرعب، لسقوط المسنة الروسية على من نافذة الطابق السادس، "مسنة روسية عمرها 80 عامًا، حيث كانت تقوم بأعمال تنظيف لنوافذ شقتها في الطابق السادس، لكنها فقدت توازنها وسقطت من ارتفاع 20 مترًا."

وأكد شهود العيان أن "المسنة الروسية سقطت على سيارة متوقفة أمام منزلها، الأمر الذي أدى لامتصاص سقف السيارة لقوة الارتطام بالكامل، ونجت بحياتها بعد إصابتها برضوض بسيطة، ونُقلت للمستشفى وعادت لبيتها اليوم التالي."


وحذر النشطاء من عملية تنظيف النوافذ، وخاصة التي يقوم بها كبار السن، قائلين: "كن حذرًا، تنظيف النوافذ يمكن أن يكون خطيرًا!"

 

عجوز روسية تسقط من الطابق السادس على سقف سيارة

 وكشف شهود العيان أن حادث سقوط المسنة الروسية وقع في مدينة يكاترينبورج، حيث سقطت العجوز من شرفة في الطابق السادس، وهبطت على سطح سيارة، مؤكدين أن السيدة المسنة، تبلغ من العمر 80 عامًا، ورغم سقوط السيدة المسنة من ارتفاع عالٍ، لكنها ظلت واعية وتتحدث.

سقوط عجوز روسية من الدور السادس بمنزلها، فيتو
سقوط عجوز روسية من الدور السادس بمنزلها، فيتو


ووصل المسعفون إلى مكان الحادث، وقاموا بنقل المسنة إلى المستشفى، مشيرين إلى أن سقوط العجوز الروسية كان بسبب غسل النوافذ، فاختل توازنها وسقطت من الشرفة؛ لكن عناية الله أنقذتها من الموت المحقق.
وأثار المقطع جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف البعض السيدة الروسية المسنة بأنها بـ "سبعة أرواح"، فيما أكد آخرون "أن ما حدث للسيدة المسنة معجزة إلهية.. فسقوطها على أخف جزء من سقف السيارة مثالي، وإذا سقطت على مكان آخر بالسيارة لكانت تحطمت أو تكسر جسدها على الأقل" 
 

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