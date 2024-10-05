النيابة تصرح بدفن جثة فتاة تخلصت من حياتها في عين شمس

صرحت نيابة عين شمس بدفن جثة فتاة تخلصت من حياتها عقب قيامها بإلقاء نفسها من أعلى عقار بمنطقة جسر السويس وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة متوفاة أسفل عقار بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحري تبين أن فتاة في العقد الثالث من العمر ألقت بنفسها من أعلى عقار.

وأضافت التحريات أن الفتاة تشاجرت مع والدها فتخلصت من حياتها.



تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.