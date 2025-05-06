وزير السياحة: منظمة الدول الثمانية النامية تلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون بمختلف المجالات

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن منظمة الدول الثماني النامية تلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون بين الدول في مختلف المجالات وعلى رأسها القطاع الاقتصادي.

وخلال كلمته بالمؤتمر الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

وأكد وزير السياحة والآثار أن السياحة هي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، حيث تمثل صناعة السياحة دخلًا متناميًا بشكل قوي للاقتصاد الوطني، يساهم في خلق فرص عمل، وزيادة الدخل القومي، وتدفق العملات الأجنبية، فضلًا عن دعم المشاريع الاستثمارية، وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية.



قمة مجموعة الثمانى النامية

وأشار إلى أن إعلان القاهرة الصادر عن قمة مجموعة الثمانى النامية، في ديسمبر 2024، يعد التزام دولنا بتعزيز التعاون في مجالات السياحة المستدامة والتبادل الثقافي والحفاظ على التراث، وهو ما يعكس أهمية السياحة كقطاع اقتصادي رائد بالنسبة لدول المجموعة، معبرا أن يخرج الاجتماع اليوم بعدد من التوصيات لتعزيز التعاون السياحي والاستثمار وتبادل الخبرات بين دولنا الأعضاء.

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