وزير السياحة: 41% من الفنادق تطبق معايير الاقتصاد الأخضر

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن 41 % من المنشآت الفندقية في مصر تطبق معايير الاقتصاد الأخضر والبيئة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب حركة السياحة المستهدفة.

إنشاء منصة إلكترونية لتدريب العاملين

وأضاف وزير السياحة والآثار خلال كلمته بالمؤتمر الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، إن مصر تعمل على إنشاء منصة إلكترونية تحت اسم أكاديمية السياحة والسفر لتدريب العاملين في قطاع السياحة، مؤكدا أن مصر استخدمت الذكاء الاصطناعي في الترويج للمقاصد السياحية المصرية.

الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

تستضيف مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8.

رئاسة مصر لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

جدير بالذكر أن مصر كانت قد استضافت، في ديسمبر الماضي، القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 والتي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بافتتاح أعمال هذه القمة وتسلم رئاسة مصر الدورية للمنظمة.

وتضم هذه المنظمة في عضويتها حاليًا تسعة دول من الدول الإسلامية وهي أذربيجان وباكستان وتركيا وبنجلاديش وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا، إلى جانب مصر، وتهدف المنظمة الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتحسين إسهامها في الاقتصاد العالمي، وتتنوع مجالات التعاون الاقتصادي لتشمل عدة قطاعات منها السياحة.



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