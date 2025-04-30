الأربعاء 30 أبريل 2025
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رياضة

كرة اليد، تدعيمات قوية لسيدات الأهلي قبل السوبر الأفريقي

ميرلاند قوراي لاعبة
ميرلاند قوراي لاعبة منتخب كوسوفو

كرة اليد، نجح مسئولو قطاع كرة اليد بالنادي الأهلي في تدعيم صفوف فريق السيدات بعدد من اللاعبات المحترفات، استعدادا للمشاركة في بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس.

وحصل الأهلي على خدمات كل من؛ ميرلاند قوراي لاعبة منتخب كوسوفو وبولينا جورباتشوفا لاعبة منتخب إستونيا.

وتلعب المحترفة الأولى في مركزي السنتر والظهير الأيسر، فيما تلعب المحترفة الثانية في مركز الظهير الأيسر أيضا.

مواجهات الدور قبل النهائي

يستعد فريقا الأهلي والزمالك لخوض منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي، المقرر لها يومي 12 و13 مايو المقبل، على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

ومن المقرر أن يخوض فريقا الأهلي والزمالك منافسات كأس السوبر الأفريقي من الدور قبل النهائي، بجانب فريقي الترجي التونسي ومنتدى درب السلطان المغربي.

وتأتي مواجهات الدور قبل النهائي كالتالي:

الدور قبل النهائي - 12 مايو

الترجي التونسي × منتدى درب سلطان المغربي

الأهلي × الزمالك

النهائي - 13 مايو

الخسارة من المباراة الأولى × الخاسر من المباراة الثانية

الفائز في المباراة الأولى × الفائز في المباراة الثانية

وعلى مستوى بطولة كأس السوبر الأفريقي للسيدات، تقام المواجهات التالية في الدور قبل النهائي:

الأهلي × الجمعية النسائية التونسي

بترو أتلتيكو الأنجولي × أوهوتو الكونغولي.

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