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رياضة

كرة اليد، موعد مواجهات الدور قبل النهائي بكأس السوبر الأفريقي

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

كرة اليد، يستعد فريقا الأهلي والزمالك لخوض منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي، المقرر لها يومي 12 و13 مايو المقبل، على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

ومن المقرر أن يخوض فريقا الأهلي والزمالك منافسات كأس السوبر الأفريقي من الدور قبل النهائي، بجانب فريقي الترجي التونسي ومنتدى درب السلطان المغربي.

 

مواجهات الدور قبل النهائي

وتأتي مواجهات الدور قبل النهائي كالتالي:

الدور قبل النهائي - 12 مايو

الترجي التونسي × منتدى درب سلطان المغربي

الأهلي × الزمالك

النهائي - 13 مايو

الخسارة من المباراة الأولى × الخاسر من المباراة الثانية

الفائز في المباراة الأولى × الفائز في المباراة الثانية

وعلى مستوى بطولة كأس السوبر الأفريقي للسيدات، تقام المواجهات التالية في الدور قبل النهائي:

الأهلي × الجمعية النسائية التونسي

بترو أتلتيكو الأنجولي × أوهوتو الكونغولي.

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