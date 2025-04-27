كرة اليد، منتخب الناشئين يشارك في بطولة أوروبا استعدادا للمونديال

كرة اليد، وافق مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، على دعوة الاتحاد السويدي لمنتخب الناشئين مواليد ٢٠٠٦ للمشاركة في بطولة أوروبا المفتوحة المقرر إقامتها خلال الفترة من ٣٠ يونيو المقبل وحتى ٤ يوليو من العام الجاري.

المشاركة في البطولة بمنتخب الناشئين

ويشارك الاتحاد المصري بمنتخب الناشئين في البطولة بهدف إعدادهم لبطولة العالم التي تنظمها مصر في أغسطس المقبل ضمن برنامج إعداد لتجهيز منتخب الناشئين الذي يدربه طارق محروس.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المصري لكرة اليد كان قد تلقى دعوة من الاتحاد السويدي لمشاركة منتخب ٢٠٠٦ للناشئين ضمن بطولة أوروبا المفتوحة، وبعد عرض الأمر على المدير الفني ودراسته من جانب اللجان الفنية وافق مجلس الادارة في اجتماعه الأخير على المشاركة في البطولة الأوروبية.

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