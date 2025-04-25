حبس شخص أنهى حياة شقيقه في طلخا بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية القبض على شخص أنهى حياة شقيقه بعد وصلة شجار بين المجني عليه والدهما لطلبه منه مبلغ مالي ورفض الأب فتدخل المتهم وأنهى حياة شقيقه بطعنة نافذة بالصدر.

شاب ينهي حياة شقيقه في الدقهلية

وكان شاب في محافظة الدقهلية قد لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بطعنة غائرة في الصدر بسكين على يد شقيقه بقرية بطرة مركز طلخا محافظة الدقهلية وجرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

طالب يلقى مصرعه على يد شقيقه بطعنة نافذة

تلقى اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة طلخا من مستشفى المنصورة الدولي بوصول "أحمد حمد" 18 عاما طالب ومقيم قرية بطرة "جثة هامدة" ادعاء تعدي".

طعم شقيقه بسكين فأودى بحياته

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى المستشفى وبسؤال "رانيا.ا" والدة المجني عليه اتهمت نجلها شقيق المتوفي بطعن شقيقه بسكين طعنة نافذة في الصدر أمام البنك الزراعي بالقرية مما أدت إلى وفاته.

ضبط المتهم للعرض علي النيابة العامة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسكين المستخدم في ارتكاب الواقعة وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

وقررت نيابة طلخا حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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