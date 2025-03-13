معاوية الحلقة 12، المسلمون يبايعون علي بن أبي طالب بالخلافة، معاوية يرفض البيعة قبل القصاص من قتلة عثمان، والزبير وطلحة يغادران المدينة

مسلسل معاوية الحلقة 12، تضمنت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "معاوية" والذي يتناول سيرة وحياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه)، مبايعة المسلمين وكبار الصحابة في المدينة لعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه) خليفة للمسلمين بعد استشهاد عثمان بن عفان.

مسلسل معاوية الحلقة 12

وكان من المبايعين لعلي بن أبي طالب عدد من دعاة الفتنة الذين سيطروا على المدينة بعد مقتل عثمان، فيما بايعه أيضا كل من الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله (رضي الله عنهما) وطالبوه بالأخذ بالثأر من قتله عثمان.

رفض معاوية مبايعة علي قبل الأخذ بالثأر من قتلة عثمان

وبعد تولي علي بن أبي طالب الخلافة، قام بعزل جميع الولاة الذين كانوا في عهد عثمان بن عفان، وذلك درءًا للفتنة وتجنبًا لاتساعها ومحاولة لاحتواء الأمور في المدينة خاصة مع تعاظم قوة دعاة الفتنة بها.

إلا أن جنود معاوية بن أبي سفيان قطعوا الطريق على والي الشام الذي عينه علي وهو "سهل بن حنيف" ومنعوه من دخول الشام، وأرسلوا معه رسالة من معاوية إلى علي يخبره فيها أنه لن يبايعه إلا بعد أن يقتص من قتلة عثمان، أو أن يرسلهم إليه ليقتص معاوية منهم بنفسه.

خروج الزبير وطلحة من المدينة

وفي هذه الأثناء أيضا، يقدم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، على الخروج من المدينة، وذلك بعد أن استشعرا تأخير القصاص من قتلة عثمان، حيث طلبا من علي بن أبي طالب أن يسمح لهما بالذهاب لمكة لأداء مناسك العمرة.

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