انطلاق فعاليات اليوم الثاني للملتقى الحواري لطلاب الجامعات بمعهد إعداد القادة

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من "الملتقى الحواري لبناء الوعي"، الذي نظمه قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي، ومعهد إعداد القادة بمقر المعهد، في إطار استراتيجية الدولة المصرية لبناء وعي وطني مستنير قادر على مواجهة التحديات الفكرية وتعزيز قيم الانتماء والانفتاح والحوار.

الملتقى الحواري لطلاب الجامعات

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ وتنسيق الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، وسط حضور من طلاب الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة والمعاهد العليا.

وأكد الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن اللقاء الحوارب يأتي تجسيدًا حقيقيًا لرؤية الدولة المصرية وتنفيذا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إتاحة مساحات آمنة للحوار المفتوح والبنّاء بين الشباب والقيادة وإعادة بناء الوعي من الداخل عبر أدوات فكرية وفنية وعلمية تتكامل في تشكيل شخصية الطالب المصري بما يعزز الانتماء والفهم العميق للتحديات مضيفًا أن الملتقى لا يكتفي بتقديم المعلومة بل يصنع من الطالب مشاركًا وصانع قرار ومبادر قادر على التأثير.

الملتقى الحواري لطلاب الجامعات

الأمن القومي المصري في مواجهة الفكر المتطرف

وشارك اللواء أركان حرب دكتور حافظ محمود مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق، في الجلسة الحوارية التي جاءت بعنوان الأمن القومي المصري ومواجهة الفكر المتطرف.

وقال: إن مصر ليست كأي أرض بل هي قلب العالم النابض وخيرها لا ينضب وشعبها لا يُقارن وأنها الأرض التي باركها الله سبحانه وتعالى حين قال: "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" مؤكدًا أن معركة الأمن القومي لا تقتصر على السلاح فقط بل تمتد إلى سلاح الوعي والفكر المستنير القادر على هزيمة كل دعاوى التطرف والانغلاق.

الملتقى الحواري لطلاب الجامعات

واستُكملت فعاليات اليوم بورش عمل ذاتية استثنائية استهدفت إشراك طلاب الجامعات والمعاهد المصرية في بلورة رؤيتهم بأنفسهم لمبادرات تواجه الأفكار المغلوطة والمتطرفة حيث تم تقسيم المشاركين إلى سبع مجموعات عمل تمثل كافة القطاعات التعليمية من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ومعاهد عليا، وتولى كل فريق وضع تصور متكامل لمبادرة تنطلق من واقع الطلاب أنفسهم وتشمل اسم النشاط وأهدافه ومجالاته والفترة الزمنية لتنفيذه والفئات المستهدفة من الذكور والإناث وخطوات التنفيذ التفصيلية وتقسيم المهام والموارد وتحديد الجهات الشريكة، كما تم تدريب الطلاب على صياغة مؤشرات قياس الأداء للمبادرات المقترحة إلى جانب قياس الاستدامة والتأثير المتوقع لتلك المبادرات في الحاضر والمستقبل.

الملتقى الحواري لطلاب الجامعات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.