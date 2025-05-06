حملة موسعة لمداهمة أماكن تجمع النباشين في المنصورة (صور)

شنت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة محمد أميـن الدمرداش رئيس حى غرب بالساعات الأولى من اليوم حملة موسعة للتصدى بكل الحزم لظاهرة أصبحت تؤرق الشارع الدقهلاوى وتؤثر بالسلب على منظومة النظافة وتعرقل عملها الا وهى ظاهرة النباشين.

وذلك على ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محــافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة اشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

رافق رئيس حى غرب خلال الحملة نائبى رئيس حى غرب المنصورة الدكتور طــارق جــاد، ونبيل السيد ابو المعاطي، وفريق العمل المشكل من محمد المرسى مدير الأشغالات، وأحمد نشأت مسئول الأشغالات بالنوبتجيه المسائيه، ومسئولى الاشغالات برئاسة الحى.

حيث تم خلال الحملة مداهمة اماكن تواجد الفريزة والنباشين بالشوارع الكائنة بنطاق الحى، ومصادرة جوانى الفرز الخاصة بهم، كما تم خلال الحملة رفع التعديات على حرم الطريق.

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة بأن الحملات مستمرة للقضاء علي كافة اشكال التعديات والظواهر السلبية وعلى رأسها ظاهرة النباشين والفريزة نظرا لما تمثله من عقبة أمام منظومة النظافة ، وتشويه الشكل الحضارى للمحافظة.

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