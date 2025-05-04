مدبولي: لا تصالح بعد اليوم في مخالفات البناء.. وملف التعديات سيُغلق للأبد

اجتماع مجلس المحافظين اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة عازمة على إنهاء ملف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بشكل نهائي، مشددًا على أنه لن يتم تقنين أي وضع مخالف مرة اخرى، قائلًا: "ملف مخالفات البناء سيُغلق للأبد من أجل مصلحة الوطن وأبنائه".

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع مجلس المحافظين، الذي عقد بحضور وزيرة التنمية المحلية، والمحافظين، ومديري الأمن بالمحافظات، لمتابعة عدد من الملفات، وفي مقدمتها مخالفات البناء، وضبط الأسواق، والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة لرصد أي مخالفة أو تعدٍ في مهدها، داعيًا إلى التنسيق الفوري بين الأجهزة المحلية والأمنية لإزالة المخالفات فورًا، كما وجه رسالة حاسمة للمسؤولين قائلًا: "لن نقبل استمرار دوامة المخالفة ثم التصالح.. كل مسؤول ستُقيَّم جهوده في هذا الملف".

مدبولي: الأرض الزراعية هي أثمن ما نملكه

وشدد مدبولي على أن الأرض الزراعية هي أثمن ما نملكه، وأي اعتداء عليها هو جريمة في حق الأجيال القادمة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تهاون خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مع قرب الانتخابات، حيث طالب بيقظة تامة واستباق أي مخالفات.

كما تطرق الاجتماع إلى ضبط الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، مع الإعداد المكثف لاستقبال عيد الأضحى، من خلال إقامة الشوادر والأسواق المتنقلة، وأكد على أهمية التنسيق مع الغرف التجارية والتجار لمواجهة أي ممارسات احتكارية.

وفي السياق ذاته، عرضت وزيرة التنمية المحلية تقريرًا حول معدلات إزالة التعديات خلال شهري مارس وأبريل، بالإضافة إلى مؤشرات منظومة المتغيرات المكانية، وتفعيل الإجراءات التقنية لحرمان المخالفين من الدعم والخدمات لحين تصحيح أوضاعهم.

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