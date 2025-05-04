رئيس حي غرب المنصورة يتابع العمل بملفات التصالح على مخالفات البناء

اجتمع محمد أميـن الدمرداش، رئيس حى غرب المنصورة، اليوم، بمسئولى الإدارة الهندسية، والتنظيم، والمتابعة الميدانية، والمركز التكنولوجى، والتصالح علي مخالفات البناء، وذلك بحضور نواب رئيس حى غرب المنصورة.

وهذا في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن التيسير على المواطنين في فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين المتقدمين للتصالح علي مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.

مناقشة أهم الملفات الشائكة التي تهم المواطنين

وقد حرص رئيس حى غرب المنصورة فى بدء الاجتماع بالترحيب بالحضور، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة أهم الملفات الشائكة التى تهم المواطنين وعلى رأسها ملف التصالح علي مخالفات البناء، وملف التعديات بالبناء المخالف.

وأكد رئيس حى غرب خلال الاجتماع على أهمية تيسير كافة الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، موجهًا بسرعة استقبال الطلبات، وتوضيح الإجراءات بشفافية تامة، مع توفير بيئة عمل مريحة تُراعي كبار السن وذوي الهمم، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات وتطبيق معايير التحول الرقمي لتقليل الوقت والجهد.

وفيما يخص ملف التعديات قد أكد رئيس حى غرب المنصورة على ضرورة التصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والازالة الفورية لكافة التعديات، وبمقدمتها التعديات بالبناء كونه يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشددا " على تكثيف حملات الرصد والمتابعة لمراجعة كافة العقارات المخالفة بنطاق الحي وإزالة جميع المخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وتكليف نواب رئيس الحي ومسئولى الإدارة الهندسية والفنيين ومسئولى المتابعة الميدانية بالمرور علي كافة العقارات وفحص تراخيصها وإزالة المخلفات في المهد.

كما أشار رئيس حى غرب المنصورة بأن تعامل المواطنين لا يكون إلا من خلال المركز التكنولوجى الذى تم تنفيذه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافه القطاعات ولسرعة إنجاز مصالح المواطنين من خلال منظومة الشباك الواحد لفصل متلقى الخدمة " المواطن "عن مؤدى الخدمة ضمانا للشفافية، وتوفيرا للوقت والجهد وسرعة الإنجاز.

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