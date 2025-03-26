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الإسبريسو أخطرها وأفضلها المقطرة، طريقة تحضيرك لقهوتك تؤثر في صحة قلبك

طريقة تحضير القهوة،
طريقة تحضير القهوة، فيتو

كشفت دراسة سويدية حديثة أن طريقة تحضير القهوة تلعب دورًا مهمًّا في التأثير في مستويات الكوليسترول في الدم.

وحسب ما نقلت مجلة "ساينس أليرت"، فإن ذلك راجع إلى وجود مركبين طبيعيين في القهوة هما الكافيستول (Cafestol) والكاهويول (Kahweol)، واللذين قد يسهمان في رفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL).

 

طرق تحضير القهوة

وقام الباحثون بتحليل القهوة المحضرة بعدة طرق شائعة، بما في ذلك القهوة المغلية، الإسبريسو، مكائن القهوة المنتشرة في أماكن العمل، إلى جانب الطرق اليدوية مثل القهوة المقطرة بالورق، والفرينش برس.

وجاءت النتائج كالتالي:

 -  القهوة المغلية (مثل تلك المستخدمة في بعض الدول الإسكندنافية): تحتوي على أعلى نسبة من المركبات الضارة، بمتوسط حوالي 940 ملج/لتر من الكافيستول.


 -  الإسبريسو: أظهرت تباينًا كبيرًا في النتائج، لكنها عمومًا تعتبر من الأعلى في المحتوى الضار.


 -  مكائن القهوة: خاصة التي لا تستخدم فلاتر ورقية، أنتجت قهوة غنية بالمركبات المؤثرة في الكوليسترول.

- الفرينش برس: نتائج متوسطة.


 -  القهوة المقطرة باستخدام الفلاتر الورقية: الأفضل صحيًّا، حيث كانت تحتوي على أدنى مستويات من الكافيستول (حوالي 11.5 ملج/لتر).


وذكرت "ساينس أليرت" أنه حتى القهوة المغلية يمكن جعلها أكثر صحة إذا تمت تصفيتها باستخدام قطعة قماش أو فلتر ورقي — مما يقلل من الكافيستول بنسبة كبيرة.

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