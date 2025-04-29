جليلة المغربية تبكي على الهواء وتكشف موقفها من بسمة بوسيل وأصعب ليلة قضتها (فيديو)

بكت جليلة المغربية، على الهواء، خلال لقائها ببرنامج "الفصول الأربعة" المذاع على قناة "الجديد"، قائلة: "فيها حاجات كنت أحاول أهرب منها طول السنين اللي فاتت ومش عايز أتذكرها، وصفة حبيبة تامر حسني مش بحسها إهانة هو موضوع راح وانتهى وأنا في الأول والآخر شخصية مشهورة على السوشيال ميديا من قبل موضوعي معاه".

جليلة المغربية: أنا شخصية مشهورة ومعروفة

وتابعت جليلة المغربية: "أنا شخصية مشهورة ومعروفة على السوشيال ميديا من 2018 وبنيت نفسي وتعبت على نفسي، وموضوع تامر حسني صار بالصدفة وما كانش مخطط له ولا كان على البال ولا الخاطر".

ليلة صعبة على جليلة المغربي بعد زواج تامر حسني بسمة بوسيل

وأضافت: "أكتر ليلة بكيت فيها لما كنت في مصر وأعلن زواج الشخص اللي كنت أحبه اللي هو الفنان تامر حسني، وقتها دخلت في حالة نفسية صعبة طلعت منها بعد سنين".

وتابعت: "بسمة بوسيل مش عدوتي أبدًا، صحيح كانت عدوتي وكان فيه ما بينا تلقيح كلام على السوشيال ميديا لسنوات بس أنا حاليًّا وصلت لمرحلة سلام داخلي ونفسي، وهي بعتت ليَّ سلام مع صديق مقرب ليَّ اسمه حمودي، وأزمتي معاها انتهت خلاص، وأنا قدمت لها واجب العزاء في والدها، وربنا يوفقها في حياتها ويعوضها بالأحسن".

ولفتت: "كان فيه عداوة ما بيني وبين بسمة بوسيل، وطالما بعت تلي سلام أنا كمان ببعت لها سلام من البرنامج".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.