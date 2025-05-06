مصرع مسن في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

لقي مسن مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ملاكي بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.



بلاغ عاجل وتحرك أمني سريع

تحركت الأجهزة الأمنية بعد ورود إخطار إلى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، من شرطة النجدة، يُفيد بوصول جثة مسن إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.

وبفحص البلاغ، تبيّن أن الضحية يُدعى فتحي عبد الله علي أحمد، يبلغ من العمر 75 عامًا، ويقيم في قرية القلمون التابعة لمركز الداخلة.



كشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع بطريق "موط – الراشدة"، بالقرب من منطقة بئر 3 السياحية، حين انقلبت سيارة ملاكي كان يقودها المسن، ما أدى إلى مصرعه على الفور متأثرًا بإصاباته.



جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت على الفور فتح تحقيق شامل للوقوف على ملابسات الحادث.

النيابة تحقق.. وترجيحات أولية تتجه إلى السرعة الزائدة.



أمرت النيابة العامة بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، وصرحت بالدفن عقب انتهاء إجراءات الطب الشرعي.

كما كلفت إدارة المرور بالوادي الجديد، بإعداد تقرير فني عن الحادث، وفحص حالة السيارة الميكانيكية، للوقوف على ما إذا كانت هناك أعطال فنية ساهمت في الانقلاب، أم أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي.

يُعد طريق "موط – الراشدة" من الطرق الداخلية التي تشهد كثافة مرورية متقطعة، خاصة بين قريتي القلمون والراشدة، وقد شهد هذا الطريق في السنوات الماضية عددًا من الحوادث المشابهة.

وتزايدت مؤخرًا الأصوات المجتمعية في الوادي الجديد بضرورة تطوير البنية التحتية للطرق، وتكثيف حملات التوعية المرورية، لا سيما مع تكرار الحوادث المماثلة التي تودي بحياة المواطنين، وغالبيتهم من كبار السن أو من مستخدمي المركبات الخاصة على الطرق الريفية.

بينما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع الملابسات، تظل هذه الحادثة حلقة مؤلمة ضمن سلسلة حوادث المرور التي تشهدها المحافظات الحدودية، ما يُحتم على الجهات المعنية سرعة التحرك لإجراء تحسينات ملموسة في شبكة الطرق وخطط السلامة المرورية، درءًا لمزيد من الخسائر في الأرواح.

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