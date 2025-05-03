سكرتير عام الوادي الجديد يتابع استعدادات تنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات

ترأس سيد محمود، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، والعقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، اجتماعا تنسيقيا، بحضور المسئولين المعنيين، لوضع خطة عمل استعدادًا لتنفيذ الموجة (26) إزالات، لمواجهة التعديات على أراضي الدولة.

شهد الاجتماع التأكيد على متابعة ملفات التقنين والتصالح واستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها، وكذا مناقشة الملفات ذات الصلة لتطبيق القانون بما يتلائم ومراعاة مصالح المواطنين وتحقيق الانضباط المنشود في استخدامات الأراضي، بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ مقدرات الدولة.

وأكد سكرتير عام الوادي الجديد، الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة، والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

يأتي الاجتماع انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لتكليفات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، نحو الحفاظ على موارد الدولة وحماية ممتلكاتها، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية، التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة ومنع أي محاولات للتعدي عليها، حيث يمثل التعدي على الأراضي الزراعية تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي المصري، في ظل التحديات البيئية والتغيرات المناخية المتسارعة، التى تمتاز بزيادة الجفاف، وزحف التصحر على مساحات كبيرة من الأراضى، ونقص الأراضى الصالحة للزراعة.

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