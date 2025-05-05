شاب عشريني يفقد حياته في حادث تصادم بواحة الفرافرة بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، حادثًا مروريًا مروعًا، أسفر عن مصرع شاب في مقتبل العمر، مما يعيد تسليط الضوء على خطورة الطرق الريفية وضرورة تعزيز إجراءات السلامة المرورية.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وبالفحص، تبين أن الشاب يُدعى محمد فتحي علي فهمي، يبلغ من العمر 26 عامًا، ومقيم بمركز الفرافرة.

ولقي مصرعه نتيجة تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية على الطريق العام بمدخل قرية "أبو هريرة" التابعة لمركز الفرافرة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات فورًا.

خلفية عن الحوادث المرورية في المنطقة

تُعَد محافظة الوادي الجديد من المناطق التي تشهد حوادث مرورية متكررة، خاصة على الطرق الريفية التي تفتقر إلى الإنارة الكافية والإشارات التحذيرية.

وأشار أهالي قرية "أبو هريرة" إلى أن الطريق الذي وقع عليه الحادث يشهد حوادث متكررة بسبب نقص عوامل السلامة، حيث شهد خلال الأشهر الماضية سقوط عدد من الضحايا في نفس المنطقة.

وتعمل الأجهزة الأمنية والمرورية في محافظة الوادي الجديد على تكثيف جهودها للحد من الحوادث المرورية، من خلال حملات التوعية وتكثيف الرقابة على الطرق.

كما تُناشد الجهات المعنية بضرورة تحسين البنية التحتية للطرق الريفية، وتوفير الإنارة والإشارات التحذيرية، لضمان سلامة المواطنين والحد من الحوادث المأساوية.

يُعَدُّ هذا الحادث المأساوي تذكيرًا بأهمية الالتزام بقواعد المرور، وضرورة تعاون المجتمع مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية.

كما يُسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحسين البنية التحتية للطرق، وتوفير وسائل السلامة اللازمة لحماية أرواح المواطنين.

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