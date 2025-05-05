مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بتعليم الوادي الجديد قبل الامتحانات

الشهادة الإعدادية ، واصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، تفعيل برنامج المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتنظيم مراجعات نهائية للطلاب، لا سيما في المناطق النائية، بهدف التخفيف عن كاهل أولياء الأمور والحد من الحاجة للدروس الخصوصية.

وأوضح الدكتور سامي فضل دياب مدير عام مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن المحاضرات التعليمية تُنفذ بجميع الإدارات التعليمية بالاستعانة بنخبة من المعلمين المتخصصين في كافة المواد الدراسية.

وأشار مدير التعليم بالوادي الجديد، إلى تجهيز قاعات المحاضرات بكل ما يلزم لإنجاح العمل وبما فيه مصلحة طلاب المحافظة، متمنيا لجميع طلابنا التوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.

وشهدت قاعات المحاضرات بإدارات الوادي الجديد التعليمية الخمس، تفاعلا مميزا من الطلاب بمادتى الرياضيات واللغة الإنجليزية وبالتعاون مع إدارة التعليم الإعدادى والإدارات التعليمية ونخبة من المعلمين والموجهين المتميزين ذوي الخبرات.

الإستعداد لامتحانات نهاية العام

وعقد الدكتور سامى فضل دياب مدير عام التربية والتعليم بالوادى الجديد، الأسبوع المنقضي، اجتماع ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، بحضور أسامة عز الدين مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وذلك لمناقشة الاستعداد لامتحانات نهاية العام والوقوف على آخر المستجدات فى الإدارات التعليمية ومتابعة انتظام العملية التعليمية.

واستعرض مدير التعليم مع مديرى الإدارات الجاهزية والاستعداد لإجراء امتحانات إبريل، والفصل الدراسى الثانى مشيرا إلى الاطمئنان على سير خطة المناهج الدراسية وفق الخطة الوزارية وتجهيز المدارس والاطمئنان على إجراءات الأمن والسلامة وإلتزام الجميع بكافة المهام المكلفين بها.

وخلال اللقاء، أعرب وكيل تعليم المحافظة، عن بالغ تقديره لحرص الجميع على تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب بجميع مدارس المحافظة للوصول إلى أعلى معايير الجودة وتطوير منظومة العمل، لافتا لدعمه الدائم والمتواصل للجميع ومواجهة المشكلات وفق اللوائح المنظمة للعمل من أجل الهدف المنشود للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

وفى ختام اللقاء، تم فتح باب المناقشة وطرح المقترحات والآراء ووضع حلول فورية لجميع المشكلات التى قد تعوق العمل، ووجه بالمزيد من العطاء والعمل بروح الفريق الواحد وتضافر كافة الجهود لتحقيق أفضل النتائج.

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