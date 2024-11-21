بسبب طلب، صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله

كشفت صحيفة أمريكية، عن طلب كان السبب في تسريع اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في سبتمبر الماضي.

نيويورك تايمز تكشف سبب صدور قرار باغتيال حسن نصر الله

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسئولين إسرائيليين وأمريكيين مزاعمهم، أن "حزب الله بدعم من إيران، بنى الجزء الأكبر من مخزونه العسكري على مدار العقود الثلاثة الماضية".

وتابع المسئولون مزاعمهم للصحيفة: "قدر هذا المخزون بأنه يحتوي على ما بين 120,000 و200,000 مقذوف، بما في ذلك الصواريخ والقذائف".

ووفق الصحيفة، عندما بدأت إسرائيل هجومها في سبتمبر، طلب حسن نصر الله، زعيم الحزب، من إيران وسوريا تجديد ترسانة الأسلحة.

وقال المسئولون، إن هذا الطلب ساهم في قرار إسرائيل باغتيال نصر الله في أواخر سبتمبر.

مصافحة مع رجل مجهول سهلت تعقب حسن نصر الله

ونهاية سبتمبر الماضي، كانت قد كشفت تقارير صحفية تفاصيل مثيرة بشأن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أثناء اجتماع لقادة الحزب في حارة حريك.

وقالت تلك التقارير، إن الأمين العام السابق لحزب الله التقى رجلا مجهولا، صافحه وقام بتلطيخ يديه بمادة غير معروفة ساعدت الاحتلال الإسرائيلي في تعقب مكانه.

واستغرقت إسرائيل بعد ذلك دقيقتين لتحديد موقع الشهيد حسن نصر الله، والتأكد من وجوده في مقرٍ بالضاحية الجنوبية في بيروت.

ثم شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على المقر وأسقطت ما يقدر بـ80 طنًا من القنابل على الموقع، مما أدى إلى مقتل نصر الله وكبار قيادات الحزب.

ووفق التسريبات حينها، فإن نصر الله توفي نتيجة الاختناق بعد اختبائه في غرفة غير مهوّاة في المقر، حيث تسربت الغازات السامة الناتجة عن القصف.

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