نعيم قاسم خلال تشييع جثمان نصر الله: حشود اليوم الأولى من نوعها في تاريخ لبنان

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، خلال كلمته اليوم الأحد في مراسم تشييع جثمان حسن نصر الله: أنتم شعب لا يهزم وسنكون معًا ونبايع معًا... إنا على العهد يا نصر الله

كلمة نعيم قاسم في مراسم تشييع جثمان حسن نصر الله

وأضاف نعيم قاسم: “حجم الضغط كان غير مسبوق على المقاومة ومجاهديها وبيئتها ولكن حجم الصمود في المقابل كان غير مسبوق أيضًا”.



وتابع:" واجهنا الكيان الإسرائيلي ومن ورائه الطاغوت الأكبر أمريكا التي واجهت غزة وفلسطين ولبنان والعراق وإيران. الحشد اليوم لم يوجد مثله في تاريخ لبنان أنتم الشعب الوفي والمعطاء

اليوم ونحيي الأسرى ونقول لهم لن نترككم عند الصهاينة".



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