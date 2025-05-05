الإثنين 05 مايو 2025
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خارج الحدود

إعلام حوثي: العدوان الأمريكي يستهدف منطقة السواد جنوب ‎صنعاء بـ 3 غارات جوية

صنعاء، فيتو
صنعاء، فيتو

أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين)، بشن الولايات المتحدة 3 غارات جوية على منطقة السواد بمديرية سنحان جنوب ‎صنعاء في اليمن.

أمريكا تشن مئات الغارات على اليمن

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تمامًا".

استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، مساندة للفلسطينيين في غزة.

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الحوثيين جنوب صنعاء صنعاء اليمن القوات الأمريكية ترامب الغارات على اليمن

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