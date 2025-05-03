السبت 03 مايو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: إسرائيل لا تشن ضربات على الحوثيين في اليمن لهذا السبب

اليمن، فيتو
اليمن، فيتو

 أفادت هيئة البث العبرية، نقلا عن مصادر أمنية، بأن إسرائيل لا تشن ضربات على الحوثيين لأن الولايات المتحدة تقوم بعمل جيد هناك.

وقال مسؤول إسرائيلي لهيئة البث: تركيزنا حاليا على القتال في غزة وليس الرد في اليمن.

استئناف الحرب على قطاع غزة

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة: إن 25 صاروخا باليستيا أطلقت من ‎اليمن منذ استئناف الحرب على قطاع غزة.

أمريكا تشن مئات الغارات على اليمن

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تمامًا".

استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، مساندة للفلسطينيين في غزة.

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إسرائيل الحوثيين الولايات المتحدة غزة اليمن جيش الاحتلال

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