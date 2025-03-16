الأحد 16 مارس 2025
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خارج الحدود

الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر

حامله الطائرات الأمريكية،
حامله الطائرات الأمريكية، فيتو

أعلن الحوثيون، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين)، مساء اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة شنت عدوانا بأكثر من 47 غارة على مناطق مختلفة.

وأضاف المتحدث العسكري باسم أنصار الله: لن نتردد في استهداف أي قطع بحرية بالبحرين الأحمر والعربي ردا على العدوان.

 

واشنطن ستواصل حملتها بلا هوادة

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي بين هيجسيث، مساء اليوم الأحد، إن واشنطن ستواصل حملتها بلا هوادة لحين وقف ‎الحوثيين أعمالهم العسكرية.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "لا نهتم بما يحدث في الحرب الأهلية اليمنية وإنما بوقف استهداف ممر مائي حيوي"، لافتا إلي أن إيران تساعد ‎الحوثيين منذ فترة طويلة للغاية ومن الأفضل لها التراجع عن ذلك.

 

استهداف السفن الأمريكية العسكرية 174 مرة والتجارية 145 مرة

أعلن البيت الأبيض أن الحوثيين استهدفوا السفن الأمريكية العسكرية والتجارية أكثر من 300 مرة منذ عام 2023.

وأشار البيت الأبيض في بيان له، أمس السبت، إلى أنه تم استهداف السفن العسكرية 174 مرة والتجارية 145 مرة.

وأضاف البيان أنه "لا يمكن لأي قوى إرهابية الحيلولة دون تحرك السفن التجارية والعسكرية الأمريكية بحرّية في الطرق البحرية في العالم".

وقال البيت الأبيض إن أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يجب أن تضع حدا لذلك".

 

شن ضربات عسكرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه أمر بشن ضربات عسكرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن.

ووجه الطيران الأمريكي ضربات إلى مواقع للحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية، بما فيها ذمار والبيضاء وصعدة، والعاصمة صنعاء، مما أسفر عن سقوط قتلى، حسب وسائل الإعلام اليمنية.

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