الدوري المصري، تعادل سلبي بين بتروجيت وسيراميكا في الشوط الأول

الدوري المصري، إنتهى الشوط الأول من مباراة بتروجيت أمام سيراميكا كليوباترا بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية بمجموعة التتويج في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

شهد الشوط الأول في مجمله سيطرة وإستحواذ من جانب سيراميكا كليوباترا، وفي الدقيقة 24 بطاقة صفراء من نصيب إيمانويل لاكي لاعب بتروجت نتيجة عرقلة متعمدة للاعب سيراميكا كليوباترا.

وفي الدقيقة 32 تسديدة قوية عن طريق محمود شديد لاعب بتروجت من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد اعلى العارضة العلوية للمرمى.

وكانت المحاولات الهجومية على المرمى أكثر من جانب سيراميكا في الشوط الأول، ولكنه لم ينجح في هز شباك بتروجيت.

وفي الدقيقة 45+3 قام الحكم حمادة القلاوي بطرد توفيق محمد لاعب بتروجيت “طرد مباشر” بعد تعديه بالضرب على لاعب سيراميكا إسلام عيسى

تشكيل سيراميكا أمام بتروجت

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

إسلام ريشة - چاستيس آرثر - محمد توني - يوسف عفيفي - احمد بلحاج - محمد رضا - حسين حسني - مازن ياسر - محمود زلاكة.

فريق بتروجيت، فيتو

تشكيل بتروجيت أمام سيراميكا

يدخل فريق بتروجيت مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري بتشكيل يضم كل من:

عمر صلاح - محمود شديد - هادي رياض - رشاد المتولي - حامد حمدان - أحمد بحبح - أدم حامد - توفيق محمد - بدر موسى - إيمانويل لاكي - جابريل.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

إسلام عبدالله - عبدالعزيز السيد زيزو - محمد علي عكاشة - إسلام هشام خالد أبوزيادة - مصطفى الجمل - إسماعيل بامبا - أحمد فاروق - محمد خليفة.

مباراة بتروجت وسيراميكا

ويسعى فريقا بتروجت وسيراميكا إلى تحقيق الفوز اليوم لتحسين وضعهما بجدول الدوري المصري وتعويض خسارتهما بالجولة الماضية، حيث خسر بتروجيت من الأهلي 2-3، أما سيراميكا فقد خسر من البنك الأهلي 2-4.

ترتيب بتروجت وسيراميكا بالدوري

ويحتل سيراميكا المركز السابع في ترتيب مجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 27 نقطة فيما يحتل بتروجيت المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

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