الخميس 01 مايو 2025
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رياضة

بعد تسجيله أمام بتروجيت، ماذا قدم وسام أبو علي مع الأهلي هذا الموسم؟

وسام أبو علي
وسام أبو علي

الدوري المصري، نجح وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في كسر صيامه التهديفي بالتسجيل في شباك فريق بتروجيت خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس في بطولة الدوري الممتاز وانتهت بفوز المارد الأهلي.

وسجل أبو علي هدف أمام بتروجيت في فوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين، ليكسر صيامة التهديفي الذي أستمر من 2 نوفمبر الماضي في الدوري،  ومن 22 ديسبمبر الماضي مع الأهلي بشكل عام.   

ماذا قدم وسام أبو علي مع الأهلي هذا الموسم

وخلال الموسم الحالي شارك وسام ابو علي مع الأهلي في 24 مباراة بجميع البطولات،  نجح خلالهم في تسجيل 8 أهداف وصناعة هدافين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة حرس الحدود الأحد القادم. 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل الموافق 4 من شهر مايو في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وفاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

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الأهلي النادي الأهلي بتروجيت وسام أبو علي الدوري الممتاز

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