الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعرف على تشكيل سيراميكا أمام بتروجت في الدوري

سيراميكا، فيتو
سيراميكا، فيتو

 أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر تشكيل الفريق لمواجهة بتروجيت مساء اليوم الإثنين في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.
 

تشكيل سيراميكا أمام بتروجت

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو  - إسلام عيسى -  فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
إسلام ريشة - چاستيس آرثر - محمد توني - يوسف عفيفي - احمد بلحاج - محمد رضا - حسين حسني - مازن ياسر - محمود زلاكة.

 

موعد مباراة بتروجت وسيراميكا في الدوري المصري

 يلتقي فريق بتروجت مع نظيره سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم الإثنين باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة بتروجت وسيراميكا

وتذاع مباراة بتروجت وسيراميكا عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري وتحديد أون تايم سبورت 1.

 

مباراة بتروجت وسيراميكا

ويسعى فريقا بتروجت وسيراميكا إلى تحقيق الفوز اليوم لتحسين وضعهما بجدول الدوري وتعويض خسارتهما بالجولة الماضية، حيث خسر بتروجت من الأهلي 2-3، أما سيراميكا فقد خسر من البنك الأهلي 2-4.

 

ترتيب بتروجت وسيراميكا بالدوري 

 ويحتل سيراميكا المركز السابع في ترتيب مجموعة حسم لقب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة فيما يحتل بتروجت المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

 

ترتيب مجموعة حسم الدوري

1- بيراميدز 47 نقطة.

2- الأهلي  46 نقطة.

3- الزمالك 39 نقطة.

4- المصري البورسعيدي 35 نقطة.

5- البنك الأهلي  32 نقطة.

6- فاركو 29 نقطة.

7- سيراميكا كليوباترا 27 نقطة.

8- بتروجيت 25 نقطة.

9- حرس الحدود  22 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الممتاز سيراميكا بتروجت مباراة بتروجت وسيراميكا

مواد متعلقة

كيف فرط بيراميدز في فارق النقاط مع الأهلي؟

سيناريوهات تنتظر زيزو بعد العودة للتدريبات بالزمالك.. التجميد العقاب الأخف ودكة البدلاء الأكثر قسوة.. والقلعة البيضاء: ملتزمون باللوائح

أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول

موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري بعد الهزيمة من فاركو

التشكيل المتوقع للبنك الأهلي أمام الزمالك بالدوري

كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة.. اشتعال المنافسة بالمجموعة الثالثة.. السنغال تدافع عن اللقب وغانا تسعى للتعويض.. وأفريقيا الوسطى والكونغو يطمحان في خطف بطاقة التأهل

موعد مباراة بتروجت وسيراميكا في الدوري المصري والقناة الناقلة

بتروجت يلتقي سيراميكا في مباراة الجريحين بالدوري المصري

الأكثر قراءة

غموض مصرع روان ناصر يثير القلق، وأصدقاء طالبة علوم الزقازيق يكشفون سر وفاتها

شيكابالا يرفض التدريب مع زيزو في مران المستبعدين بالزمالك

بالأرقام، عدد وحدات الإيجار القديم في كل محافظة

بعد لقاء الرئيس السيسي بسلطانهم، من هم البهرة وسر علاقتهم المميزة مع مصر؟

ربيعة يفاجئ الأهلي بهذا الشرط لتجديد عقده

بعد خلاف الأزهر والأوقاف، علي جمعة يوضح مصير قانون تنظيم الفتوى

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 5 مايو 2025

حادث سقوط طالبة الزقازيق روان ناصر يثير الغضب، والنشطاء: عايزين حقها

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العدو في المنام وعلاقتها بتحقيق الاستقرار والرزق الحلال

المجددون.. مصطفى عبد الرازق، شيخ الأزهر ورائد الفلسفة الإسلامية الحديثة

برسائل هامة لأولياء الأمور والمعلمين، بيان عاجل من الأزهر بشأن ظاهرة التحرش بالأطفال

المزيد
الجريدة الرسمية