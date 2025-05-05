تعرف على تشكيل سيراميكا أمام بتروجت في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر تشكيل الفريق لمواجهة بتروجيت مساء اليوم الإثنين في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.



تشكيل سيراميكا أمام بتروجت

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

إسلام ريشة - چاستيس آرثر - محمد توني - يوسف عفيفي - احمد بلحاج - محمد رضا - حسين حسني - مازن ياسر - محمود زلاكة.

موعد مباراة بتروجت وسيراميكا في الدوري المصري

يلتقي فريق بتروجت مع نظيره سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم الإثنين باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة بتروجت وسيراميكا

وتذاع مباراة بتروجت وسيراميكا عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري وتحديد أون تايم سبورت 1.

مباراة بتروجت وسيراميكا

ويسعى فريقا بتروجت وسيراميكا إلى تحقيق الفوز اليوم لتحسين وضعهما بجدول الدوري وتعويض خسارتهما بالجولة الماضية، حيث خسر بتروجت من الأهلي 2-3، أما سيراميكا فقد خسر من البنك الأهلي 2-4.

ترتيب بتروجت وسيراميكا بالدوري

ويحتل سيراميكا المركز السابع في ترتيب مجموعة حسم لقب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة فيما يحتل بتروجت المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

ترتيب مجموعة حسم الدوري

1- بيراميدز 47 نقطة.

2- الأهلي 46 نقطة.

3- الزمالك 39 نقطة.

4- المصري البورسعيدي 35 نقطة.

5- البنك الأهلي 32 نقطة.

6- فاركو 29 نقطة.

7- سيراميكا كليوباترا 27 نقطة.

8- بتروجيت 25 نقطة.

9- حرس الحدود 22 نقطة.

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