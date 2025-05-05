الإثنين 05 مايو 2025
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رياضة

يحيى عطية الله يواصل الغياب عن الأهلي أمام المصري في الدوري

يحيى عطية الله
يحيى عطية الله

يواصل المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغياب عن القلعة الحمراء خلال مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها الخميس المقبل في بطولة الدوري الممتاز. 

ويغيب عطية الله عن الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز. 

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة المصري البورسعيدي في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة 

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصري يوم الخميس المقبل الموافق 8 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

مباراة الأهلي وحرس الحدود 

وفاز النادي الأهلي على نظيره فريق حرس الحدود، بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وكان طاهر محمد طاهر سجل الهدف الأول للنادي الأهلي بالدقيقة 10 من تصويبة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وجاء الهدف الثاني للأهلي عن طريق أحمد نبيل كوكا بالدقيقة 28 من تصويبة أيضا من داخل منطقة الجزاء ولكن بقدمه اليسرى.

وسجل وسام أبو علي الهدف الثالث بالدقيقة 55 من تصويبة قوية بقدمه اليمنى، ثم سجل حسين الشحات الهدف الرابع في الدقيقة 73، وأضاف محمد هاني الهدف الخامس في الدقيقة 4+90. 

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الأهلي النادي الأهلي يحيي عطية الله الدوري الممتاز المصري البورسعيدي

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